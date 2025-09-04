Beleza Fatal: elenco se reúne para gravação de especial de reencontro

Produção da HBO Max, Beleza Fatal, terá dois episódios inéditos com conteúdos exclusivos e bastidores da novela; veja fotos

Os fãs de Beleza Fatal podem se preparar para um reencontro cheio de nostalgia. O elenco da novela da HBO Max voltou a se reunir nesta quinta-feira, 4, para a gravação de um especial inédito que promete emocionar os espectadores.

Entre os nomes presentes estavam Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Caio Blat, Romaní, Herson Capri, Marcelo Serrado, Murilo Rosa e Julia Stockler. O encontro aconteceu na famosa mansão da família Argento, cenário icônico da trama.

Segundo a HBO Max, o especial trará dois episódios inéditos com direito a conteúdos exclusivos, bastidores das gravações e entrevistas com os criadores e atores. A ideia é revisitar os momentos mais marcantes da produção e mostrar curiosidades sobre o desenvolvimento da história.

Nas redes sociais, a plataforma compartilhou alguns vídeos para animar os fãs, mas reforçou que ainda não há data de lançamento definida. “O nosso elenco babilônico vai se reencontrar e relembrar momentos do novelão”, cita um dos vídeos publicados.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Sucesso além do Brasil

Criada e escrita por Raphael Montes, com direção-geral de Maria de Médicis, a novela se consolidou como um fenômeno nacional e ultrapassou fronteiras ao se tornar a produção brasileira mais assistida da plataforma, não só no Brasil, mas também em países da América Latina e da Europa. A grande final, exibida em 21 de março, registrou mais de dois milhões de visualizações apenas no dia da estreia.

A trama acompanha a história de Sofia, uma jovem que busca justiça pela morte da mãe, vítima de uma armação cruel. Ao longo da narrativa, ela enfrenta conflitos intensos com Lola, sua prima ambiciosa, e a poderosa família Argento, enquanto lida com dilemas morais e afetivos.

Com o anúncio do especial, a expectativa dos fãs aumentou. A HBO Max ainda não divulgou a data de lançamento, mas confirmou que os episódios estarão disponíveis em breve no catálogo.

