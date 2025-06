Bebê reborn em Vale Tudo: Colunista do Grupo Globo critica trama em remake

A trama de bebês reborn no remake de Vale Tudo foi alvo de críticas na internet; colunista do Grupo Globo opinou sobre o assunto

O assunto 'bebê reborn', bastante comentado nas redes sociais recentemente, foi abordado no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo. A autora Manuela Dias incluiu a trama na vida da personagem Aldeíde, interpretada por Karine Teles.

Em capítulos exibidos nos últimos dias, a secretária da TCA aparece comprando a boneca realista dos vilões César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro). Ela, inclusive, chegou a levar o 'bebê' ao trabalho, surpreendendo a colega Consuêlo (Belize Pombal).

A trama abordada por Manuela Dias, porém, não agradou grande parte do público. Nesta quarta-feira, 18, a jornalista Anna Luiza Santiago, da Coluna Play, do Jornal O Globo, também criticou a escolha da autora do remake e deu nota zero ao assunto mostrado no folhetim.

" [Nota zero] Para a trama dos bebês reborn em Vale Tudo. Ela foi inserida apenas para a novela surfar no assunto, sem uma abordagem mais aprofundada. Aldeíde se livrou da boneca tão rápido quanto se apegou ", analisou a colunista do Grupo Globo.

Nos comentários da publicação, alguns internautas concordaram com a crítica de Anna Luiza Santiago: "Assuntos aleatórios inseridos apenas para viralizar", opinou uma. "Tramas rasas", disse outra. "Também achei muito rápido e a mesma coisa aconteceu com o Renato, sobre o tema burnout. Muito vago!", escreveu uma terceira.

Colunista também criticou atuação de Paolla Oliveira

Recentemente, Anna Luiza Santiago também opinou sobre a atuação de Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em 'Vale Tudo'. "[Nota zero] Para o gestual exagerado de Paolla Oliveira como Heleninha em Vale Tudo. Elementos de composição em excesso acabam atrapalhando", escreveu ela na publicação.

Nos comentários da publicação nas redes sociais, os seguidores aproveitaram para dizer o que pensam. "Paola é maravilhosa … mas acho que falta uma direção mais sensível com a personagem", falou uma. "Nossa, pensei que esse zero não fosse acontecer. Esses gestos atrapalham a personagem", comentou outra.

