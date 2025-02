Autora da melhor novela de 2024, Angela Chaves defende força de novo gênero: 'Conquista'

Em entrevista à CARAS Brasil, Angela Chaves, autora de Pedaço de Mim, vencedora do APCA de Melhor Novela de 2024, comemora pluralidade de formatos da obra da Netflix

A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) elegeu no último mês de janeiro Pedaço de Mim, produção da Netflix, como a melhor novela de 2024. Considerada série pela plataforma de streaming, a obra foi lida pelos críticos como um folhetim e desbancou tramas da TV aberta, deixando o prêmio da categoria para um enredo fora da Globo após décadas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Angela Chaves, autora da atração, protagonizada por Juliana Paes (45) e Vladimir Brichta (48), comemora a premiação e defende a força de um novo gênero que vem surgindo com produções recentes ao qual ela se refere como "gênero híbrido". "Fiquei muito feliz com o prêmio, acho que representa uma abertura de olhar e também de mercado, sim, é uma conquista para todos nós que estamos no mercado. Pedaço de Mim tem uma historia forte, original e abraça o gênero".

Para a escritora, um dos fatores que deixa a novidade interessante é que a série possui DNA de novela. "Eu não acho que Pedaço de Mim seja um novelão e não é medo de novelão, não, eu gosto! mas simplesmente nao é, por alguns motivos: a extensão de capitulos, a concentração de personagens, a nao reiteração, mas é uma série com jeito de novela", argumenta.

De acordo com ela, não existe neste universo uma única forma de contar uma história, nem uma fórmula para escrever, seja série ou novela. "O importante é a autoria e a originalidade. Se querem dizer que Pedaço de Mim é uma ótima novela, eu fico feliz. Se disserem que é uma ótima série ou minissérie, eu fico também", pontua.

Para se ter ideia da pluralidade de leituras em relação ao formato da obra, Angela reforça que a produção concorreu ao Rose dOr, prêmio suíço entregue anualmente desde 1961 para consagrar os melhores programas da televisão de todo o mundo, como minissérie. "A mim interessa o adjetivo 'ótima', e é isso: ótima historia, bem contada, envolvente e que dialoga com questões relevantes do mundo atual", explica.

NOVOS PROJETOS

Em entrevista à CARAS Brasilem outubro do ano passado, Angela adiantou que um de seus próximos trabalhos após Pedaço de Mim seria a adaptação do livro de Letícia Wierzchowski (52) que originou a minissérie global A Casa das Sete Mulheres para uma série curta com a Boutique Filmes.

Além deste projeto, a autora dividirá com Mariana Torres o roteiro de Véspera, nova série da Max, baseada no livro de Carla Madeira (60). Baseada em uma história clássica (Abel e Caim), a obra leva novamente a autora junto ao tema da maternidade e de gêmeos. No entanto, as formas de trabalhar os novos temas e a adaptação da obra são novos desafios para a produção, que deverá contar com oito episódios.

"É um trabalho difícil e delicado adaptar, mas acho que nos saímos bem. Os temas são caros a mim, maternidade, relações humanas e familiares. Temos gêmeos de novo e comemorei muito a escalação do Gabriel Leone. A Joana Jabace - diretora - me perguntou lá atras quem eu via para o papel. E eu falei que queria muito que fosse o Gabriel! Que bom que conseguiram acertos e agendas. Aliás o elenco está incrível", comemora.

O LADO A DE ANGELA CHAVES

Desde o fim da pandemia, Angela Chaves passou a praticar canoa havaiana, um esporte intenso e inclusivo que, segundo ela, reúne pessoas de todas as faixas etárias. "É maravilhoso. Eu recomendo. A idade nao é um limitador", afirma.

Nos últimos meses, a autora encarou uma expedição acompanhada de amigos e remos pelo Rio São Francisco, uma região de natureza exuberante e força mística. Mas Angela garante que não se limita a escolher geograficamente seu destino. "Faço muitas expediçõees pelo Brasil. Eu tenho a possibilidade de escrever de onde estou, o que é muito inspirador. Para conhecer lugares e pessoas diversas, com seus anseios e dores, e olhar o mundo com olhos livres. Pra pensar fora da caixinha - e criar tramas relevantes e originais - nada melhor que sair da caixinha. Bora remar?", convida a dramaturga.

Entre um descanso de um remo e outro e uma nova criação para as telinhas, Angela também mantem os olhos ligados no produto ao qual se dedica desde 2003, quando fez sua primeira colaboração em Celebridade, de Gilberto Braga (1945-2021): a telenovela. Recentemente, a autora assistiu aos primeiros capítulos de Beleza Fatal, nova novela da Max, escrito por Raphael Montes (34) e dirigida por Maria de Médicis (55).

"Eu comemorei muito porque fez um sucesso tremendo e é uma dramaturgia longa. Tem uma trama envolvente, personagens carismáticos, uma história de vingança bem dirigida. Cada um tem um jeito de contar histórias e Raphael tem uma autoria forte e uma imaginaçao admirável. E que venham outras produções porque o público gosta e quer".

Ex-colaboradora de novelas de Manoel Carlos (91), Angela também comemora a nova reprise de História de Amor, trama escrita pelo novelista em 1995. Apesar de ainda não trabalhar com o dramaturgo à época, a escritora afirma adorar o folhetim protagonizado pela atrizRegina Duarte (78). "É uma novela deliciosamente realista e envolvente. Manoel Carlos é único, ele escreve muito bem personagens humanos, verdadeiros - e nessa produçao contou com a Beth Jhin que é uma super autora. Eu aposto no sucesso, sim, mas sucesso não é tudo. Eu acredito sobretudo na qualidade do que se verá".

