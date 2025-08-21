Autor descreve novela como pior experiência de sua vida; descubra qual

CARAS Brasil
No ar em 2004, Começar De Novo é um dos maiores fracassos registrados na teledramaturgia da TV Globo; entenda mais sobre

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 21/08/2025, às 07h30

Novela da TV Globo foi fracasso de audiência e arrependimento de autor; saiba mais sobre - Foto: Renato Rocha Miranda/Globo
No ar em 2004, Começar De Novo entrou para a história da TV Globo, mas não de uma boa maneira. A obra de Antônio Calmon e Elizabeth Jhin, considerada um dos maiores fracassos da emissora na teledramaturgia, teve sua história completamente alterada antes da estreia.

Inspirada no romance O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, a trama acompanha a história de um casal apaixonado, filhos de famílias rivais: Miguel Arcanjo (Marcos Paulo) e Letícia Pessoa (Natália do Vale). Os personagens são vítimas de uma armação da poderosa empresária Lucrécia (Eva Wilma), mãe de Letícia, e acabam sendo separados na adolescência, apenas para se reencontrar 30 anos depois. 

O projeto tinha grandes nomes envolvidos no elenco, como Lilia Cabral, Vladmir Brichta, Carolina Ferraz, Cássia Linhares e Antônio Calloni, mas não conseguia se conectar com o público ou dar um andamento efetivo aos seus personagens e à história do casal principal. Diversas vezes, foi relatada a sensação de que Começar De Novo estava presa em um constante recomeço em todos os capítulos.

Em 2020, a atriz Lília Cabral confessou, em entrevista à CARAS Brasil, considerar Aída como a pior personagem que já interpretou em toda sua trajetória na televisão: “Teve uma novela das sete que ela não caminhava. Chamava 'Começar de novo', mas ela não começava, ficava toda hora começando. Aquela personagem que eu fiz não ia para lugar nenhum, eu não fui para lugar nenhum”.

Antônio Calmon, autor da trama, também se mostrou insatisfeito com o resultado do folhetim. Em entrevista à Folha de São Paulo, em 2005, o novelista admitiu ter precisado enfrentar diversos problemas de saúde durante a produção da novela.

"Essa novela foi uma das piores experiências da minha vida. Tive estafa, crises de hipertensão e até fiz uma operação para retirar um tumor benigno. Depois, o Carlos Vereza teve pneumonia, o Vladimir Brichta teve hepatite e um dos diretores, o Carlos Araújo, ficou estressado e teve que se afastar", relatou.

Ao longo da exibição, apesar dos obstáculos enfrentados, os responsáveis pela trama se esforçaram para que a novela fosse bem recebida pelo público, o que encaminhou em diversas mudanças. Atores como Betty Gofman, Guilherme Piva,Eduardo Galvão e Gustavo Melo foram retirados da trama porque os telespectadores não aprovaram seus personagens.

Leia também: Lilia Cabral analisa personagem de 'Garota do Momento' como sua maior vilã na TV

