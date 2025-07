Cena do vestido rasgado em Vale Tudo leva novela a recorde de audiência

Remake da novela atinge recorde de audiência com reencenação do clássico embate entre Rachel e Fátima, marcando um dos momentos mais comentados da TV

Nesta segunda-feira, 7 de julho, o remake de Vale Tudo apresentou um dos episódios mais impactantes da trama: Raquel (Taís Araújo) invade o momento de prova do vestido de noiva de Maria de Fátima (Bella Campos), rasga a peça, dá um tapa na filha e declara que não irá mais ajudá-la. O capítulo quebrou recordes da novela, conforme reportado pelo site Notícias da TV.

De acordo com os dados consolidados da publicação, a sequência registrou o maior índice de audiência desde o início da exibição, com picos expressivos — confirmado como recorde no noticiário do dia. Na Grande São Paulo, a média da audiência atingiu os 25,2 pontos.

O site Notícias da TV destaca que a nova versão apresentou um confronto mais extenso e intenso entre Raquel e Fátima, superando o original de 1988. Essa intensificação contribuiu para o impacto dramático, tornando o embate mais visceral.

O impacto da cena

A repercussão nas redes sociais foi imediata. Em matéria da CARAS, internautas destacaram a sintonia entre as protagonistas. Um fã comentou: “Obrigado por nos proporcionar esse momento, Tais e Bella”. Outro elogiou: “A Rachel acordou! Taís e Bella perfeitas em cena”. E ainda: “Essa cena de rasgação do vestido foi muito melhor que a original. Como disse um amigo: foi visceral. Taís e Bella, grandezas de atrizes”.

Na cena, Rachel rasga o vestido de noiva, dá um tapa na filha e afirma que nunca mais a ajudará. O momento repercutiu com intensidade, impulsionando discussões nas plataformas digitais.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 8 a 12 de julho:

Capítulo 86 - Terça-feira, 8 de julho

Raquel expulsa Maria de Fátima de casa. Renato se preocupa ao perder dois contratos de trabalho. Raquel pede desculpas a Ivan, mas se decepciona quando ele afirma que viajará com Heleninha. Leila oferece sua habilidade como contadora para ajudar Marco Aurélio. Raquel se surpreende com a reação de Odete ao defender Maria de Fátima de suas acusações. Raquel rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima. Maria de Fátima conversa com César, se mostrando abalada pelo episódio com a mãe. Afonso age de forma protetora ao saber por Maria de Fátima do ocorrido. Maria de Fátima segue as orientações de Odete para conquistar Celina. Celina fica chocada ao saber por Cecília que foi Maria de Fátima quem roubou os documentos de Sarita.

Capítulo 87 - Quarta-feira, 9 de julho

Odete não dá importância para a preocupação de Celina com o caráter duvidoso de Maria de Fátima. Aldeíde e Laudelino avisam a Poliana que terão de vender a Paladar para outro interessado. Afonso diz a Odete que não gostou da contratação de Mário Sérgio. Celina propõe a Raquel e a Poliana uma sociedade fantasma na Paladar. Solange fica levemente abalada com a presença de Afonso na Tomorrow. Odete estranha o fato de Raquel estar ligando para Celina.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 10 de julho

Celina disfarça para Odete não desconfiar da ligação de Raquel. Dra. Ana se preocupa com o tratamento de Heleninha. Raquel aceita as justificativas de Celina e decide formar uma sociedade para a compra da Paladar. Bartolomeu fica desconfiado ao ver documentos da contabilidade da TCA nas mãos de Leila. Celina deixa Odete estarrecida ao revelar o motivo para ter feito o saque em sua conta. Raquel e Poliana visitam os espaços da Paladar. Maria de Fátima chega ao altar ao lado de Afonso.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 11 de julho

Maria de Fátima e Afonso se casam. Raquel e Poliana se desesperam ao perceber que o desumidificador da Paladar está em chamas. Solange confronta Maria de Fátima, sem perceber que sua conversa está sendo gravada. Afonso manda o segurança retirar Solange da festa. Odete destrata Fernanda. Poliana avisa a Raquel que eles perderam tudo que estava na Paladar. Maria de Fátima e Afonso viajam para Paris, e Odete embarca para a Europa com Walter. Na passagem de tempo, Raquel já está desmontando o restaurante para assumir a Paladar. Celina avisa a Odete que Heleninha está de volta ao Brasil. Heleninha conta a Celina que está casada com Ivan.

Capítulo 90 - Sábado, 12 de julho

Marco Aurélio lembra a Leila que a clínica de estética do casal é de fachada. Vasco compartilha com Consuêlo seu desejo de arrendar o bar que foi de Poliana. Renato comenta com Solange que corre o risco de fechar a Tomorrow, e demite Bartolomeu e Marieta. Raquel renova seu visual. Tiago e Fernanda dormem juntos. Solange cria um projeto de revista de bordo para Renato vender para a TCA e salvar a Tomorrow. Renato se surpreende com a chantagem de Marco Aurélio. Raquel fecha contratos para a Paladar. Celina fica nervosa quando Heleninha pergunta sobre as pastas da Paladar que a tia tem nas mãos.

