Atrizes mirins contam como é gravar a novela Dona de Mim

As atrizes mirins Bella Roberth e Luísa Guedes estão no elenco da novela Dona de Mim, da Globo, e revelam curiosidades dos bastidores

As atrizes mirins Bella Roberth e Luísa Guedes estão no elenco da novela Dona de Mim, da Globo. Elas interpretam as personagens Aurora e Antônia, que são colegas de escola de Sofia (Elis Cabral) na história. Em entrevista na CARAS Brasil, as duas contaram curiosidades sobre o novo trabalho na TV.

Para começar, Bella contou como é gravar uma novela na Globo. "É muito diferente, porque na novela gravamos mais rápido, são muitas cenas em poucas horas", disse ela, e completou: "O mais legal foi estar em vários cenários diferentes em um mesmo local e o mais difícil é ter que fazer cenas com reações totalmente diferentes em um mesmo dia". Por sua vez, Luisa está animada com sua primeira experiência na TV. "É uma sensação de alegria, é muito incrível! De sentir que meus sonhos estão se tornando realidade. O mais legal é atuar, eu me divirto. Poder ver tudo também dos bastidores, conhecer profissionais incríveis e ter a oportunidade de estar ao lado de alguns deles, isso é maravilhoso", declarou.

Intérpreta da Aurora, Bella está animada com sua personagem. "Aurora é uma menina rica e mal educada, é metida. Podem esperar uma mini vilã, pois ela não terá atitudes corretas com a Sofia", afirmou. E Luisa também contou que a personagem Antônia também segue o mesmo caminho. "Antônia é uma personagem que tem atitudes e comportamentos que irão magoar a Sofia. Posso dizer que nas cenas em que a Antônia vai aparecer, vai levantar conversas importantes, sobre excluir amigos e bullying, por exemplo", ressaltou.



Inclusive, Bella Roberth está animada com a parceria com Elis Cabral e Luisa Guedes na novela. "Muito legal ter muitas crianças no set porque a gente pode se divertir enquanto não gravamos. Eu fiz novas amizades pois ainda não tinha gravado com a Elis Cabral e a Luisa Guedes", contou. Por sua vez, Luisa contou que adorou contracenar com a protagonista mirim. "A Elis é maravilhosa, uma fofinha, foi um grande presente conhecer e atuar ao lado dela. No primeiro dia já corremos uma pra outra e nos abraçamos", afirmou.

