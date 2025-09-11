CARAS Brasil
Novelas / SURPREENDENTE!

Atriz viveu dias de boia-fria em preparação para novela; descubra qual

Como parte da preparação para O Rei do Gado, Patrícia Pillar viveu em uma fazenda. O sucesso da novela mostrou ao público a realidade rural; saiba mais

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 11/09/2025, às 07h30

Atriz de O Rei do Gado viveu 15 dias de boia-fria; descubra qual - Foto: Jorge Baumann/Globo
Atriz de O Rei do Gado viveu 15 dias de boia-fria; descubra qual - Foto: Jorge Baumann/Globo

No ar entre 1996 e 1997, O Rei do Gado teve uma repercussão estrondosa durante sua exibição na Rede Globo,  consagrando-se como um dos maiores sucessos da televisão, tanto em sua exibição original quanto nas diversas reprises ao longo dos anos.

Com autoria de Benedito Ruy Barbosa e com direção de Luiz Fernando Carvalho, a trama acompanha a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazi, que atravessa gerações, mas passa por uma reviravolta quando Bruno Mezenga se apaixona por Luana, que não sabe que é uma Berdinazi. A descoberta da identidade da jovem faz com que desavenças do passado entre as duas famílias ressurjam.

Estrelada por Antonio Fagundes e Patrícia Pillar, o folhetim reflete a realidade rural de milhares de brasileiros que puderam se identificar com a criação original de Luana. Durante as preparações para a novela, a protagonista passou pela experiência de viver como uma boia-fria por, mais ou menos, duas semanas.

Durante entrevista à TV Globo, a atriz contou um pouco sobre a experiência de passar 15 dias morando no meio rural: "Era uma casa de um cômodo, sete filhos, em que ela tinha que acordar muito cedo para buscar água para fazer a comida antes de ir pro trabalho, porque não tinha geladeira, isso no Estado mais rico do Brasil, que era o interior de São Paulo onde a gente filmava", relatou.

A vivência marcou Patrícia e fez com que a artista se apaixonasse pela realidade na qual a novela estava inserida: “Eu tive que me aproximar de um universo que não conhecia. Morei 15 dias em uma casa bem simples, acordando às 4h para ir trabalhar com as boias-frias. Isso desperta um amor verdadeiro na gente porque passamos a compreender o universo daquelas pessoas", relatou.

Além disso, outros nomes do elenco como Stênio Garcia e Bete Mendes foram escalados para passar uma temporada no Mato Grosso pesquisando a região, suas paisagens e os tipos humanos locais. Durante esse período, Garcia construiu seu personagem que, ao lado de Mendes, era responsável de representar o clima bucólico da vida rural brasileira na novela.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ PATRICIA PILLAR NO INSTAGRAM:

Leia também: Doença genética? Médico explica como Patricia Pillar venceu o diagnóstico

O Rei do Gado
Patricia Pillar Patricia Pillar  

