Atriz veterana de Roque Santeiro morreu aos 71 anos de infarto fulminante

Uma atriz veterana da Globo morreu de forma repentina e deixou saudades com seus papéis na televisão. No ar em Roque Santeiro, ela é lembrada pela passagem na novela e em outro programa consagrado da Globo. Trata-se de Nélia Paula, a Amparito Hernandez. A global morreu aos 71 anos em 2002, vítima de um ataque cardíaco fulminante.

Nascida Nélia Faria, ela ficou conhecida como uma modelo, atriz e vedete que nasceu na Argentina e foi radicada no Brasil. Ela começou no mundo da atuação em teatros, como o teatro de revista e o de rebolado. Ela trabalhou nas companhias de Carlos Machado e de Walter Pinto. Fez sucesso no Teatro Jardel, em Copacabana e brilhou em espetáculos como Gaiola das Loucas e Alô Dolly, ao lado de Bibi Ferreira.

Carreira global

Pela Globo, esteve em vários anos e muitas produções. Ganhou muito destaque na Escolinha do Professor Raimundo com três papéis ao longo de 1990 e 1993 - sendo estes seus últimos papéis. No programa, ela foi Amparito Pêra, Dona Clara e Cora. Em novelas, ela fez parte de grandes obras consagradas da casa, como Partido Alto, Guerra dos Sexos e Roque Santeiro, além de uma participação em Selva de Pedra. Na extinta TV Manchete, fez parte do elenco de Carmem.

Nas telonas, fez 8 filmes, entre eles, O Preço do Desejo, Banana Mecânica e Bububu no Bobobó. Em 1993, se afastou da televisão. Nélia Paula viveu por 50 anos num apartamento em Copacabana. O TV História conta que ela acabou tendo alguns problemas financeiros e também se queixou de não ter nenhum trabalho. A atriz foi morar no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá e ficou por lá até 8 anos. Em 8 de setembro de 2002, aos 71 anos, sofreu um ataque cardíaco fulminante e nos deixou.

