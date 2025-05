Atriz revela como foi atuar com Cauã Reymond em Vale Tudo

Atriz que fez cena romântica com Cauã Reymond na novela Vale Tudo fala sobre como foi trabalhar com o galã

O nome do ator Cauã Reymond tomou conta das manchetes nos últimos dias após o início dos rumores de atrito com a atriz Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Agora, outra atriz gravou uma cena romântica com ele e contou como foi trabalhar com o galã.

A atriz em questão é Zoya Maurina, que fez uma cena romântica com o personagem César (Cauã Reymond) em um restaurante na novela. Depois que a cena foi ao ar na novela, ela fez elogios para o artista em um post nas redes sociais.

“Um privilégio fazer cena com o maravilhoso, parceiro e profissional Cauã Reymond” , disse ela. Inclusive, o ator respondeu ao post dela. “Parceira gente boa demais! Obrigado”, afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zoya Maurina (@vassilievnaz)

Quais foram as críticas para Cauã Reymond?

Desde que o atrito de Cauã Reymond e Bella Campos veio à tona, o ator foi alvo de críticas. Os rumores dizem que a atriz abriu uma reclamação contra o colega de elenco na Globo e teria dito que ele era debochado, displicente, mau colega e machista, informou o colunista Leo Dias.

Inclusive surgiram boatos de que Reymond não usaria desodorante no dia a dia. Porém, ele negou e disse que passa o produto para evitar o cecê.

O que aconteceu entre Cauã e Bella em Vale Tudo?

Cauã Reymond ficou no centro dos holofotes nesta semana após rumores de que ele teve um atrito com a atriz Bella Campos, que interpreta a Maria de Fátima em Vale Tudo. Tudo começou quando surgiram boatos de que os dois teriam discutido após ele reclamar da atuação dela na novela. Com isso, a imagem dele foi alvo de comentários negativos e indiretas na internet.

A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Conforme informações da colunista, do site Leo Dias, aatriz teria alegado que o galã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. A reclamação de Bella foi feita à direção da novela – comandada por Paulo Silvestrini – e também ao setor de compliance do canal. A moça também teria reclamado diretamente para o ator sobre suas atitudes dele.

Então, um dia de gravação de Vale Tudo foi cancelado e os boatos diziam que Bella e Cauã se reuniram com os executivos da Globo para entrarem em um acordo. Inclusive, os rumores dizem que o ator teria pedido para sair da novela, mas foi impedido pelos executivos.

Leia também: Vale Tudo: Cauã Reymond e Bella Campos reaparecem juntos após climão