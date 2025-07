Atriz relatou acontecimentos inexplicáveis durante gravação de novela; Saiba quem é

Os bastidores da novela ‘A Viagem’ foram marcados por acontecimentos sobrenaturais e cartas psicografadas; Relembre o caso

No ar em Vale A Pena Ver De Novo, a novela ‘A Viagem’ estreou na TV Globo no horário das sete em 1994. Criada por Ivani Ribeiro em colaboração com Solange Castro Neves, a produção é um remake da novela de mesmo nome engavetada pela Rede Tupi em 1975.

A trama explora temas como a espiritualidade de doutrina kardecista, a vida após a morte e a possibilidade de redenção através do amor e do perdão, enquanto o público tem a possibilidade de acompanhar a relação entre Diná e Otávio, que transcendem a vida terrena.

Estrelada por Christiane Torloni e Antônio Fagundes, os bastidores da novela foram marcados por uma série de acontecimentos com origem sobrenatural experienciados pela protagonista da trama.

Falta de paz em casa

Em outubro de 2024, Christiane Torloni participou do talk show ‘Conversa do Bial’, onde compartilhou algumas de suas experiências bizarras que ocorreram nos bastidores das gravações da novela durante o início das gravações.

Segundo a atriz, o apartamento em que estava morando provisoriamente na época era antigo e possuía botões nos quartos que acionavam alertas na cozinha, indicando o cômodo onde o botão havia sido apertado. Mesmo morando sozinha, Christiane relata que os alertas eram acionados sem que tivessem sido pressionados.

"Chegava de noite, no começo das gravações, a casa não ficava em paz,” relatou a atriz ao apresentador Pedro Bial. “Eu estava morando sozinha e ficava apitando 'quarto 1', 'quarto 2'."

Além disso, Torloni também relatou ficar intrigada com a queda de objetos dentro do apartamento: “Caiam coisas na sala. Nunca fui uma pessoa impressionável. Na casa da minha avó, que era uma casa antiga, eu não tinha medo.”

A protagonista de ‘A Viagem’, então, entrou em contato com o diretor da produção, Wolf Maia, que, segundo ela, pertence a uma família espírita tradicional de Goiás, para questionar se haviam pedido licença para fazer esse trabalho.

“Acredito nessas coisas. Quando a gente vai trabalhar com coisas reais, mesmo, você tem que fazer uma mentalização,” afirmou a atriz. “Falei: ‘Preciso fazer alguma coisa, estou tão cansada, chega na hora de dormir e a casa vira… as coisas caem e tal.’ Aquilo começou a me incomodar mais do que assustar.”

A solução encontrada pela produção foi realizar um encontro de oração realizado na casa de Christiane Torloni, o que obteve muito sucesso. Segundo a atriz, os acontecimentos inexplicáveis não ocorreram mais após o encontro.

Cartas psicografadas

Ainda em entrevista com Pedro Bial, Christiane contou que recebia muitas cartas de fãs em relação à novela: "A maioria era psicografada. Diziam: 'Fica calma, está tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês estão acalmando as pessoas'".

Por conta do grande volume de correspondência, a atriz não tinha a oportunidade de responder às cartas recebidas, mas afirmou que orava e acreditava que aquela era sua maior ferramenta.

