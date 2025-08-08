Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?

Uma veterana da Globo passou meses no ar em Por Amor repetindo a mesma fala e hoje em dia é referência na atuação no Brasil. Saiba quem é ela!

Imagine só: você entra em uma novela com um papel pequeno e sua função é repetir a mesma frase todos os capítulos em que você aparece. Bem limitado e sem muito para onde ir, é assim que uma veterana da Globo iniciou sua trajetória nas novelas: trata-se de Mônica Martelli. Em Por Amor, ela fazia o papel de uma secretária e, aos poucos, foi escalando na carreira e se tornou referência na atuação brasileira.

Por meses ela aparecia repetindo a mesma frase: "Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha c". Ela fazia Paula Medeiros, secretária do personagem de Carlos Eduardo Dolabella (1937 - 2003). Nas redes sociais, ela relembrou com um trecho na manhã de quinta (7). Mas, anteriormente, no Sem Censura, ela já havia revelado que tinha uma tática para aumentar seu tempo de tela: dizer, a mesma frase, com entonação diferente.

No corte que ela resgatou e postou no X, por exemplo, ela brinca que deu uma valorizada: "Nessa, ainda adicionei um 'pro senhor' pra dar uma valorizada e aumentar minha fala! Direto do túnel do tempo com essa frase que me marcou, total!"

“Dr Arnaldo, Dona Branca na linha C!” Essa foi minha fala em #PorAmor durante 8 meses.

Nessa cena, ainda adicionei um “pro senhor” pra dar uma valorizada e aumentar minha fala! kkkkkkk

Direto do túnel do tempo com essa frase que me marcou, totaaaal!! pic.twitter.com/KKD3C07s3X — Mônica Martelli (@monicamartelli1) August 6, 2025

Promovida

A atriz também contou ao programa de Cissa Guimarães que conseguiu um destaque para a personagem: uma promoção. Mônica disse que enviou uma carta ao autor Manoel Carlos e pediu que a secretária ganhasse alguma novidade. Ela escreveu: "Deixei na portaria dele e falei: 'Maneco, a Paula é super competente como secretária, eu acho que ela merecia ser promovida'".

Martelli conseguiu o destaque para a personagem e revelou que a cena foi ao ar: "Ele então fez uma cena em que estava o Fagundes, o Fábio Assunção e a Cássia Kis em uma mesa, o Fábio olhava e falava: 'Gente, eu gostaria de avisar a todos vocês que Paula foi promovida para gerente da empresa'. E no fim, eu olhava e falava: 'Obrigada'. A fala diminuiu, mas pelo menos a cena estava em cima de mim. Teve close. Falei com todo mundo para ganhar câmera", finalizou a atriz.

Leia também: Veterana global de Por Amor morreu aos 95 anos após doença cardíaca