CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
Novelas / TRUQUE

Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?

Uma veterana da Globo passou meses no ar em Por Amor repetindo a mesma fala e hoje em dia é referência na atuação no Brasil. Saiba quem é ela!

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 08h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Gabriela Duarte e Fábio Assunção em Por Amor
Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase? - Reprodução/Globo

Imagine só: você entra em uma novela com um papel pequeno e sua função é repetir a mesma frase todos os capítulos em que você aparece. Bem limitado e sem muito para onde ir, é assim que uma veterana da Globo iniciou sua trajetória nas novelas: trata-se de Mônica Martelli. Em Por Amor, ela fazia o papel de uma secretária e, aos poucos, foi escalando na carreira e se tornou referência na atuação brasileira.

Por meses ela aparecia repetindo a mesma frase: "Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha c". Ela fazia Paula Medeiros, secretária do personagem de Carlos Eduardo Dolabella (1937 - 2003). Nas redes sociais, ela relembrou com um trecho na manhã de quinta (7). Mas, anteriormente, no Sem Censura, ela já havia revelado que tinha uma tática para aumentar seu tempo de tela: dizer, a mesma frase, com entonação diferente.

No corte que ela resgatou e postou no X, por exemplo, ela brinca que deu uma valorizada: "Nessa, ainda adicionei um 'pro senhor' pra dar uma valorizada e aumentar minha fala! Direto do túnel do tempo com essa frase que me marcou, total!"

Promovida

A atriz também contou ao programa de Cissa Guimarães que conseguiu um destaque para a personagem: uma promoção. Mônica disse que enviou uma carta ao autor Manoel Carlos e pediu que a secretária ganhasse alguma novidade. Ela escreveu: "Deixei na portaria dele e falei: 'Maneco, a Paula é super competente como secretária, eu acho que ela merecia ser promovida'".

Martelli conseguiu o destaque para a personagem e revelou que a cena foi ao ar: "Ele então fez uma cena em que estava o Fagundes, o Fábio Assunção e a Cássia Kis em uma mesa, o Fábio olhava e falava: 'Gente, eu gostaria de avisar a todos vocês que Paula foi promovida para gerente da empresa'. E no fim, eu olhava e falava: 'Obrigada'. A fala diminuiu, mas pelo menos a cena estava em cima de mim. Teve close. Falei com todo mundo para ganhar câmera", finalizou a atriz.

Leia também: Veterana global de Por Amor morreu aos 95 anos após doença cardíaca

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

Monica MartelliPor Amor

Leia também

CHOCANTE

Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reais - Foto: Jorge Baumann/Divulgação/Globo

Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual

Sucesso

Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago Martins - Foto: Divulgação

Rafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'

Novo amor?

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita

Participação especial

Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo Teodoro - Foto: Reproção/Instagram

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio

Eita!

Consuêlo descobre affair do filho com Aldeíde - Reprodução/Instagram

Vale Tudo: Consuêlo descobre romance de Aldeíde e André e fica furiosa

GLOBAL

Marcelo Argenta vive Lauro em Êta Mundo Melhor - Oseias Barbosa

Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'

Últimas notícias

Cris Rozeira e Ana Paula são mães de AuroraCristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida
Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase?Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
Douglas Sousa, Gabriely Miranda e EndrickPai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'
Fausto SilvaInternado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante
Jackson AntunesJackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde
Ana Paula Siebert mostra cômodos de sua nova casaAna Paula Siebert mostra alguns cômodos de sua nova mansão em São Paulo
Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reaisNovela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual
Nara Gil e Preta GilIrmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos
Roberta Miranda e Daniel TorresRoberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos
Virginia teria recebido flores de Vini Jr.Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade