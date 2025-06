Novelas / LUTO

Atriz global morreu aos 75 anos vítima de parada cardíaca

No ar em Plumas e Paetês, a atriz estreou na Globo e marcou a emissora com seus papéis, morrendo vítima de um ataque fulminante no coração

Atriz de Plumas e Paetês morreu de forma repentina - Reprodução/Globo