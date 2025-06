Atriz global morreu aos 68 anos após controversa com vacina

No ar em Plumas e Paetês, a atriz global marcou a televisão com papéis e morreu aos 68 anos vítima de uma parada cardiorrespiratória

Atualmente no ar em Plumas e Paetês no Globoplay Novelas, uma das atrizes veteranas da trama deixou saudade na teledramaturgia e acabou se envolvendo em uma polêmica pouco antes de morrer: Elizangela foi vítima de uma parada cardiorrespiratória, aos 68 anos, e se mostrou contra a vacina de Covid-19.

Polêmicas

Na obra, ela foi Sandra, uma jovem apaixonada pela vida, cheia de sonhos que pensava em seguir a carreira artística. Além disto, a atriz marcou Roque Santeiro com sua Marilda, foi Magnólia em Por Amor, Noêmia em O Clone, com sua Djenane em Senhora do Destino foi uma das vítimas de Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), fez a cartomante e cafetina Cilene em A Favorita. Ficou eternizada com a cena em que sua personagem dá um tapa na cara de Stéfany Oliveira, interpretada por Sophie Charlotte.

Seus últimos trabalhos na Globo foram em 2017, em A Força do Querer, e também em 2019 no humorístico Tô de Graça. Em 2022, no entanto, voltaria para as telinhas em um papel na novela Travessia. Mas, sua postura anti vacina acabou lhe custando a personagem. A Globo estabeleceu que, diante a recente pandemia de Covid-19, todos os funcionários se vacinassem.

Despedida triste

Em janeiro de 2022, a própria atriz acabou internada: teve dificuldades respiratórias gravíssimas, baixa oxigenação e esteve em estado grave, principalmente por seu histórico médico com enfisema pulmonar. Quase foi internada, porém, conseguiu ficar estável na UTI, recorrendo ao tratamento com suporte de oxigênio em casa.

No ano seguinte, em 2023, a atriz passou mal em casa e foi levada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim. Ela não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e nos deixou em 3 de novembro daquele ano. O velório foi aberto ao público.

A atriz deixou apenas uma herdeira, a filha Marcelle Sampaio. Além disto, Elizangela viveu os últimos anos afastada, em sua casa em Guapimirim, região metropolitana no Rio de Janeiro.