Atriz global morreu aos 65 anos vítima de câncer de mama

No ar em Quatro por Quatro, uma atriz global lutou contra um câncer de mama e não resistiu, morrendo aos 65 anos; saiba tudo

Uma atriz global conhecida morreu aos 65 anos vítima de câncer de mama. No ar em Quatro por Quatro, ela marcou tramas grandiosas da Globo e SBT e não resistiu às complicações da doença em 2017: trata-se da intérprete de Dora, a veterana Ana Maria Nascimento e Silva.

Carreira de sucesso

Ana Maria Nascimento e Silva teve uma longa trajetória consolidada, tanto no cinema, quanto nas telinhas. Filha de Harry Anastassiadi, grego e ex-presidente da Fox Film na América Latina, ela formou-se em História da Arte e fez diversos cursos de extensão na Europa. Sua estreia foi direto nas telonas, em 1977, no filme Ladrões de Cinema. No mesmo ano, fez A Força de Xangô e Paraíso no Inferno. Após José do Brasil, também neste ano, se casou com Paulo César Sarraceni. Ela também foi produtora de alguns longas do marido, como Bahia De Todos Os Sambas (1996).

Na Globo, fez sua estreia em Nina. Por lá, ela foi Iracema. Antes de se tornar oficialmente global, fez passagens pela Bandeirantes (Cara a Cara em 1979), Rede Manchete (Tudo ou Nada em 1986) e SBT (Jogo do Amor em 1985).

A partir de 1989, esteve na emissora dos Marinhos em diversas produções: além de Quatro por Quatro, fez Araponga; Caça Talentos e Zazá.

Despedida

O último papel da atriz na televisão foi em 2003 e no SBT: fez Irene Camargo no SBT. Além disto, participou de Eternidade em 1995, um longa internacional, e fez as últimas passagens nas telonas em 2003 e 2011, sendo estes O Gerente e O General, respectivamente. Em 30 de novembro de 2017, a atriz morreu aos 65 anos em decorrência das complicações de câncer de mama e deixou dois filhos e duas netas.

