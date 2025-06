Atriz global morreu aos 60 anos vítima de câncer na vesícula

No ar em Quatro por Quatro, a atriz global se consagrou em sucessos da emissora dos Marinho e não resistiu a um tumor na vesícula; saiba mais

No ar pelo Globoplay Novelas, a trama Quatro por Quatro (1994) traz um rosto muito querido e cheio de talento que brilhou pela Globo em tramas consagradas e como apresentadora de sucessos, como o Saia Justa: trata-se da saudosa Betty Lago, que morreu aos 60 anos, em 2015, por conta de um tumor na vesícula.

Trajetória de sucesso

Na obra de Carlos Lombardi, Betty interpretou uma das protagonistas, a dondoca Abigail. Ela iniciou a carreira de modelo em 1978, chegou a fazer participação especial em Marrom Glacê (1979) em um desfile. Sua carreira de atriz começou mesmo em 1992 com a minissérie Anos Rebeldes, como Natália Andrade. No ano seguinte, fez parte de Sex Appeal como Vicky Valentine. Em 1994, se tornou a protagonista da obra em reexibição.

Entre 1996 e 2000, participou de mais obras na televisão, como a amada Uga Uga. Betty também fez parte do cinema: em 1976, foi Zizi em Dona Flor e Seus Dois Maridos. Em 2002 e 2007, participou de obras de Xuxa Meneghel (Xuxa e os Duendes 2 e Xuxa em Sonho de Menina, respectivamente).

Como apresentadora, esteve no GNT Fashion entre 2000 e 2002. De 2005 a 2010, fez parte do time do Saia Justa. Em uma obra global, seu último trabalho foi em 2010, na série A Vida Alheia. Em 2011, esteve na Record em Vidas em Jogo e em 2013 fez seu último papel, também na emissora de Edir Macedo, em Pecado Mortal. Em 2015, foi apresentadora de Desafio de Beleza, do GNT, sendo seu último trabalho.

Despedida

Em 2012, fez uma cirurgia de emergência na vesícula. Ela teve o diagnóstico de câncer no mês seguinte. Em 2015, a atriz morreu em 13 de setembro, no Rio de Janeiro. Betty Lago morreu em seu apartamento em decorrência de complicações da doença. Tanto na cidade maravilhosa, quanto em São Paulo, ela recebeu homenagens como nome de ruas.

