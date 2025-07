Atriz ganhou papel em O Clone após substituir irmã doente; Saiba quem é

O elenco da novela O Clone passou por substituições e adições após uma de suas protagonistas ficar doente e ser afastada; relembre o caso

Criada por Glória Pereze com direção de Jayme Monjardim, O Clone esteve no ar entre outubro de 2001 e junho de 2002 e foi sucesso absoluto entre o público brasileiro, tornando-se uma das novelas mais marcantes da TV Globo.

Na trama, o público segue a história de amor impossível entre a muçulmana Jade (Giovanna Antonelli) e o brasileiro Lucas (Murilo Benício), que, após ter seu irmão gêmeo morto, tem seus genes guardados, originando a primeira clonagem humana da história. Após ser separado da amada, Lucas casa com Maysa (Daniela Escobar) e tem uma filha chamada Mel, interpretada por Débora Falabella.

Em um post recente no TikTok, Débora Falabella, que com o desenvolvimento da trama acabou se tornando crucial para a história, revelou que contraiu meningite viral e precisou ser hospitalizada e afastada por alguns dias. Os produtores, então, precisaram buscar uma solução para continuar as gravações sem atrasar o cronograma do projeto.

A solução encontrada pelo diretor da novela foi substituir Débora por sua irmã Cynthia Falabella, que sempre foi muito parecida fisicamente com a atriz. No vídeo, ela conta que havia introduzido os dois apenas um mês antes do ocorrido.

Cynthia fez as malas às pressas e saiu de Belo Horizonte, onde morava, até o Rio de Janeiro para participar das gravações. Ela gravou uma das cenas mais difíceis da novela, onde Mel tem um surto de raiva antes de ser internada por dependência química: “Acho que foi a primeira vez na televisão brasileira que uma irmã substitui a outra e fez isso muito bem", disse Débora.

Em determinado momento do vídeo, Cynthia se junta à irmã para contar a experiência de substituir Débora na trama sem que o público percebesse a diferença: “Procurei passar a mão no cabelo de um jeito nervoso, como ela fazia, e olhar para tudo de modo desconfiado”, explicou a atriz.

Apesar do convite apressado, a atriz recebeu muitos elogios por sua substituição da irmã e foi recompensada pela emissora. Na reta final da novela, Cynthia recebeu um papel próprio em O Clone como Monique, filha de Lobato (Osmar Prado), um ex-dependente químico.

Leia mais: Débora Falabella revela motivo de ter começado a fazer teatro: 'Era muda'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ DÉBORA FALABELLA NO INSTAGRAM: