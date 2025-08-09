CARAS Brasil
LUTO

Atriz faleceu após ser afastada de novela da TV Globo às pressas; Descubra qual

No ar em 2009, o elenco de Caminho das Índias sofreu uma grande perda após Mara Manzan ser diagnosticada com câncer durante as gravações; Saiba tudo

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 09/08/2025, às 07h30

Caminho das Índias teve parte da trama alterada por diagnóstico de atriz - Foto: Rafael França/Globo
Lançada em 2009, Caminho das Índias foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia da TV Globo. A novela, criada por Glória Perez com direção-geral de Marcos Schechtman e Marcelo Travesso, fez um sucesso estrondoso com o público brasileiro e se mantém como uma das favoritas nas telinhas.

Na trama, estrelada porJuliana Paes, Márcio Garcia e Rodrigo Lombardi, seguimos uma paixão inicial entre Maya (Paes) e Bahuan (Garcia) enquanto a jovem está prestes a se casar com Raj (Lombardi) em um arranjo feito por suas famílias. Durante a história, o público tem a oportunidade de acompanhar Maya e Raj enfrentarem inúmeros obstáculos juntos enquanto se apaixonam um pelo outro.

Além do trio principal, o elenco da novela também continha nomes como Lima Duarte, Osmar Prado, Eliane Giardini e Mara Manzan, retornando às novelas após seu afastamento em Duas Caras (2007) por conta do diagnóstico de um câncer de pulmão, decorrente do tabagismo. 

Mara Manzan foi atriz por mais de uma década e compôs o elenco de telenovelas como A Viagem (1994), O Clone (2001), Senhora do Destino (2004), América (2005) e Cobras & Lagartos (2006). Em março de 2008, atuando como Amara em Duas Caras, a atriz descobriu estar com câncer no pulmão e precisou ser operada.

A artista retornou ao trabalho dois anos depois em Caminho das Índias no papel de Dona Ashima, uma indiana residente no Brasil. Durante o tratamento da doença, Mara precisou ser afastada da trama de Glória Perez por um instante, mas faleceu apenas dois meses após voltar ao set de gravações.

Para justificar a ausência da personagem, a autora da trama incluiu no roteiro uma viagem de Ashima à Índia, para comprar material para ampliar seu comércio e arrumar uma noiva para seu filho mais velho, Indra (André Arteche).

Alguns dias antes de falecer, Mara chegou a fazer uma postagem em seu blog da época, afirmando estar otimista sobre sua recuperação: "Estou novamente num momento muito feliz da minha vida. Graças a Deus, estou me sentindo cada dia melhor, cheia de vontade de trabalhar. Hoje eu li uma frase do querido Neguinho da Beija-Flor que vale pra todos nós: 'Só da gente ter direito à vida é o suficiente pra viver sorrindo'. Hoje eu posso dizer que valorizo muito mais a vida, quero morrer bem velhinha, se possível ver meus netos grandes, e quem sabe ser uma biza bem animada, sempre trabalhando e trazendo alegria no coração pros meus queridos fãs que estiveram todo o tempo do meu lado me dando força, me ajudando sempre a confiar", escreveu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA AUTORA GLÓRIA PEREZ NO INSTAGRAM:

