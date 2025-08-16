Atriz deu seu primeiro beijo na televisão durante novela; descubra quem

Bruna Marquezine deu seu primeiro beijo na televisão aos 13 anos para um capítulo da novela Negócio da China; saiba tudo sobre

No ar em 2008, Negócio da China é lembrada como um dos maiores fracassos da TV Globo na história da teledramaturgia. Criada por Miguel Falabella e exibida no horário das seis, a novela teve péssima audiência e não foi bem recepcionada pelo público.

Apesar da falta de sucesso, a trama teve momentos marcantes que são lembrados até hoje, sendo um deles, um grande passo para o amadurecimento de Bruna Marquezine na sua carreira. A atriz deu seu primeiro beijo na televisão em uma cena gravada para o folhetim, o qual era uma das protagonistas.

Bruna, na época com 13 anos, fazia par romântico com o ator Jui Huang. Na trama, o casal se conhece após Liu (Huang) se mudar para o Parque das Nações, no subúrbio do Rio de Janeiro, enquanto é perseguido pela máfia chinesa após roubar um bilhão de euros de um cassino, através de uma transação digital, cujos dados foram gravados em um pen drive. Lá, o fugitivo conhece e se apaixona pela lutadora de artes marciais, Flor de Lys (Marquezine).

Em 2016, a atriz compareceu ao Altas Horas e contou para o apresentador, Serginho Groisman, como foi a experiência: “Nesse dia eu estava tranquila, mas o ator estava muito mais nervoso. Acho que ele estava tenso por ter que me dar um beijo com minha mãe assistindo. Mas eu não ficava treinando, porque eu já tinha beijado na vida real”, disse.

O primeiro beijo entre o casal ocorre no aniversário de 14 anos da personagem, como um presente de aniversário do par romântico à Flor. A cena foi esperada com muita expectativa pelo público da novela que gostaria de saber como seria o momento entre os dois.

O ator, que teve seu primeiro papel na televisão ao lado de Marquezine, também relembrou o momento em entrevista ao Gshow: "Eu e Bruna tínhamos que protagonizar um beijão de novela. E isso me deixou um pouco apreensivo, sendo que eu nem Bruna havíamos tido essa experiência antes. Aconteceu como tinha que acontecer. E dias depois, quando vi na festa de encerramento a nossa cena, fiquei aliviado. Foi bonito, foi um beijo bonito de ver", relatou Huang.

