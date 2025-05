Atriz de A Viagem sofreu infarto e morreu aos 24 anos

No ar na Globo com a reprise de A Viagem, atriz morreu de forma prematura um ano após o fim da novela que marcou sua estreia na televisão

A atriz Chris Pitsch, que está no ar na Globo como Bárbara na reprise de A Viagem (1994) transmitida no Vale a Pena Ver de Novo, participou apenas de uma novela em sua vida. A jovem intérprete sofreu um infarto e morreu de forma prematura aos 24 anos em 1995, um ano após o fim da trama que seria seu primeiro e último trabalho na televisão.

Despedida precoce

Chris Pitsch retorna à televisão com a reprise de A Viagem, mas sua presença carismática em cena esconde uma história marcada por uma partida precoce: interpretando a roqueira Bárbara, uma jovem rebelde e apaixonada, Chris fez sua estreia e sua despedida na televisão em uma das novelas mais icônicas da teledramaturgia brasileira.

Nascida Christiane Pagliuca Tedd em São Paulo, em 5 de agosto de 1971, ela adotou o sobrenome do namorado para construir o nome artístico com o qual seria lembrada. Sua paixão pela arte, de acordo com informações do Purepeople, começou cedo. Aos sete anos, a atriz já fazia ballet e teatro.

Antes de chegar à televisão, Chris brilhou nos palcos em peças como Pássaro de Fogo e Draculinha. Foi justamente nesta última montagem que chamou a atenção da autora Solange Neves, que a recomendou para o elenco da nova versão de A Viagem. A oportunidade a levou para o Rio de Janeiro, onde se mudou às pressas para dar conta do ritmo intenso das gravações.

Bárbara em A Viagem

A personagem Bárbara começou com pouco destaque, mas conquistou o público com sua atitude de roqueira e seu visual ousado, que rendeu a Chris o apelido de “prima pobre da Madonna” em uma reportagem de época do jornal O Dia resgatada pelo Purepeople.

Nos bastidores, Chris vivia o sonho de muitos jovens artistas: atuar ao lado de nomes consagrados como Christiane Torloni (68) e Antônio Fagundes (76), e fazer parte de uma novela que falava sobre temas profundos como morte, espiritualidade e recomeço.

Luta silenciosa

Desde a adolescência, Chris convivia com uma cardiopatia congênita, um problema estrutural no coração presente desde o nascimento. A condição foi descoberta após um desmaio e ela precisou adotar uma vida regrada, evitando álcool, cigarro e exercícios físicos intensos.

Apesar da gravidade da doença, Chris nunca deixou de seguir seus sonhos. Atuava com energia e vivacidade, mesmo sabendo que sua saúde exigia cuidados constantes. Após um ano intenso em A Viagem, a atriz sofreu um infarto fulminante no Rio de Janeiro.

Sua morte pegou colegas, familiares e fãs de surpresa. O Purepeople lembra uma coincidência trágica que marca a partida da atriz. Após a morte da protagonista de A Viagem por um infarto, Bárbara, personagem de Chris, diz: “E eu que pensava que o coração só matava de tristeza!” .

Chris Pitsch em A Viagem - Reprodução/Globo

Leia também: Há 58 anos, Band inovava ao estrear primeira novela com capítulos longos