Atriz de A Viagem revela acidente na Record que a deixou com queimaduras

Pela primeira vez, a atriz Cibele Larrama, que atuou em A Viagem, fala sobre o acidente em uma minissérie da Record que a deixou com queimaduras no corpo

A atriz Cibele Larrama está no ar com a reprise da novela A Viagem, da Globo, na qual interpretou Maria, a babá da filha de Diná. Longe da TV há algum tempo, ela relembrou um acidente que sofreu durante as gravações da minissérie Rei Davi, da Record, que a deixou com queimaduras no corpo.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Cibele lembrou que o acidente aconteceu em uma cena em que sua personagem precisava pegar fogo. Apesar do susto, ela teve uma boa recuperação e está bem, mas nunca falou sobre o assunto até agora.

"Nunca falei sobre isso. Era um momento muito delicado, tinha acabado de ser queimada. Não me interessou ser conhecida por uma coisa negativa. Em uma cena, o diretor-geral pediu que amarrasse pólvora no meu corpo para um efeito maior, mas a cena não pedia esse efeito. A produção sempre providenciava todo um aparato, mas, dessa vez, foi improviso e não deu certo. Eu fiz como atriz obediente. Pegou fogo e queimei uma parte do corpo ", disse ela.

E completou: "No hospital, acharam que eu tinha queimado o rosto inteiro, mas era maquiagem. Queimei uma parte em terceiro e segundo grau. Sou positiva e tenho fé, mas foi um grande susto. Em 45 dias, o médico ficou impressionado com minha evolução. A Record perguntou se eu queria ficar até o fim da minissérie, e eu disse que sim, porque estava viva. Podia ter morrido, não foi brincadeira. Ter queimado só uma parte foi um milagre. Foi uma fatalidade, todos sofreram, os responsáveis e eu. Entendemos que acidentes acontecem. Rapidinho, fiquei curada e não vivo reclusa, como pensam. Houve várias especulações na época. É a primeira vez que falo sobre isso publicamente".

Hoje em dia, Cibele Larrama segue na carreira de atriz e também é terapeuta holística. Ela estudou reiki, cromoterapia, barras de access, florais, além de ter feito mestrado. Ela atende clientes em uma sala comercial.

Veja como ela está hoje em dia:

