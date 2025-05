Atriz de A Viagem morreu após pneumonia e não teve velório

No ar na Globo com a reprise de A Viagem, atriz veterana morreu em 2023 por consequências de uma pneumonia e, por pedido próprio, não foi velada

Dona de uma carreira extensa, Lolita Rodriguesestá no ar na Globo como Fátima Aparecida Domingues na reprise de A Viagem (1994) transmitida no Vale a Pena Ver de Novo. A veterana se afastou da televisão desde 2009 e morreu aos 94 anos após uma pneumonia. Por pedido da própria, a artista não teve velório. Relembre a trajetória que marcou a teledramaturgia brasileira.

Pioneira da televisão

Lolita nasceu em Santos, São Paulo, em 1929, filha de imigrantes espanhóis. Desde a infância, esteve cercada por música e pela cultura de sua família galega, e aos dez anos já encantava os ouvintes das rádios paulistanas com sua voz.

Na Rádio Record, iniciou sua trajetória como atriz de radionovelas e rapidamente conquistou espaço como cantora, sendo agraciada com o Troféu Roquette Pinto por duas vezes. Em 1950, protagonizou um momento histórico ao cantar o Hino da Televisão Brasileira na inauguração da TV Tupi, substituindo Hebe Camargo (1929-2012), sua grande amiga e parceira de vida.

Lolita se destacou nas décadas seguintes como um dos rostos mais familiares da televisão. Ao lado do marido, Aírton Rodrigues (1922-1993), apresentou programas de sucesso como Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas por mais de 25 anos. A artista transitou entre emissoras como Excelsior, Record e Globo, adaptando-se às transformações do meio e consolidando sua imagem como símbolo da TV de variedades, da dramaturgia e do humor brasileiro.

Atriz completa

A transição de cantora e apresentadora para atriz foi marcada por um convite de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993) em 1957, que a escalou para o papel da cigana Esmeralda na adaptação de O Corcunda de Notre Dame.

Foi ali que Lolita pôde explorar todas as suas facetas: cantava, dançava, representava e encantava. Também esteve presente em marcos da teledramaturgia, como a primeira novela diária da televisão, 2-5499 Ocupado, contracenando com Glória Menezes (90) e Tarcísio Meira (1935-2021).

Na Globo, sua veia cômica brilhou em Sassaricando (1987) e Kubanacan (2003), mas foi com personagens mais emotivas que conquistou o público em tramas como Rainha da Sucata, Terra Nostra e, claro, A Viagem, onde trabalhou ao lado da amiga de Nair Bello (1931-2007). Em 2009, após Viver a Vida, anunciou sua aposentadoria e se mudou definitivamente para João Pessoa, encerrando uma carreira de mais de 60 anos diante das câmeras.

Despedida e amizades eternas

Lolita formou, ao lado de Hebe Camargo e Nair Bello, um dos trios mais amados da televisão. As três, além de colegas de profissão, cultivaram uma amizade pública e hilária, marcada por aparições memoráveis como a entrevista no Programa do Jô em 2000, que se tornou um clássico da cultura pop brasileira. Lolita e Nair chegaram a contracenar também em Zorra Total e outras novelas como Uga Uga, deixando momentos de afeto e humor na memória do público.

A atriz morreu em 5 de novembro de 2023, aos 94 anos, vítima de pneumonia. Por vontade expressa da artista e respeitada por sua família, não houve velório. Seu corpo foi cremado em cerimônia restrita no Crematório Caminho da Paz, em Cabedelo.

Nair Bello e Lolita Rodrigues - Reprodução/Globo

