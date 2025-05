Novelas / Perda

Atriz de A Viagem enfrentou câncer e morreu após coma de cinco meses

No ar na Globo com a reprise de A Viagem, atriz veterana superou câncer e morreu em 2007 após sofrer com problemas no coração e ficar em coma

Lolita Rodrigues e Nair Bello em A Viagem - Reprodução/Globo