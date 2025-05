Atriz de A Viagem enfrentou câncer duas vezes e morreu aos 57 anos

No ar na Globo com a reprise de A Viagem, atriz venceu câncer no útero e nos ovários descoberto em 1988, mas morreu em 2009 após câncer no pulmão

A atrizMara Manzan, que está no ar na Globo como Ednéia na reprise de A Viagem (1994) transmitida no Vale a Pena Ver de Novo, morreu em 2009, aos 57 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. Com uma carreira vasta na teledramaturgia brasileira, Mara já havia encarado um câncer no útero e nos ovários em 1988, mas foi novamente diagnosticada em 2008 com um câncer no pulmão. Relembra a carreira da artista.

Começo nas artes

Paulistana, Mara Manzan entrou para o universo das artes por um acaso do destino. Aos 17 anos, após assistir a uma peça no Teatro Oficina, mergulhou nos bastidores do teatro e nunca mais saiu. Começou fazendo de tudo: ajudava na produção, fazia parte da equipe técnica, até que um dia substituiu uma atriz e descobriu sua vocação.

Com participação em dezenas de produções, Mara ficou marcada por personagens que iam do humor ao drama, quase sempre com toques de ironia e doçura. Foi Ednéia, que morava na pensão de Cininha (Nair Bello) e trabalhava com Tibério (Ary Fontoura) em A Viagem, Joana em Mulheres de Areia (1993), e a irreverente Marilene em Cobras & Lagartos (2006).

Entre os papéis mais emblemáticos está o de Odete Santos, em O Clone. A moradora do subúrbio carioca, frequentadora assídua do Piscinão de Ramos, virou símbolo de empoderamento e autoestima popular com um bordão que caiu na boca do povo: "Cada mergulho é um flash!".

A atriz também brilhou em novelas como Senhora do Destino, Da Cor do Pecado e Caminho das Índias, sua última participação na TV, em 2009. Além das novelas, participou do Dança dos Famosos e deixou sua marca no humor em atrações como Ô... Coitado! e Você Decide.

Luta silenciosa

Em 2008, quando interpretava Amara em Duas Caras, Mara recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão. Tabagista por quatro décadas, já havia enfrentado um enfisema e, anos antes, superado um câncer no útero e nos ovários.

Na primeira vez, submeteu-se a uma histerectomia e sessões de radioterapia. Já na segunda, o tratamento incluiu cirurgia com o Dr. Drauzio Varella e sessões de quimioterapia.

Mesmo em tratamento, não se afastou do trabalho e nem perdeu o bom humor. Deu entrevistas otimistas, largou o cigarro e apostou em medicação aliada a apoio psicológico. Apesar da atenção à doença, Mara Manzan faleceu em 13 de novembro de 2009, vítima de metástase decorrente do câncer de pulmão.

Lucinha Lins e Mara Manzan em A Viagem - Reprodução/Globo

