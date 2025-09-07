Atriz de Terra Nostra saiu do país e exerce outra profissão; veja por onde anda

A atriz Bianca Castanho volta ao ar na Globo com a reprise da novela Terra Nostra na faixa vespertina Edição Especial. Veja como ela está hoje

A atriz Bianca Castanho volta ao ar na Globo com a reprise da novela Terra Nostra na faixa vespertina Edição Especial. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, ela interpretou Florinda, seu primeiro papel na teledramaturgia.

Natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Bianca chegou ao Rio de Janeiro um ano antes da estreia para estudar na Oficina de Atores da Globo. Após realizar alguns testes, foi confirmada na novela. Em entrevista ao jornal O Globo, ela recordou a responsabilidade e a emoção de contracenar com atores que admirava.

"A novela já era um grande sucesso e teve um peso, uma responsabilidade, uma emoção, por eu estar contracenando com tanta gente que admirava. Eu era muito fã do Raul Cortez, fui fazer uma cena com ele, curta, mas eu estava muito nervosa, ele percebeu e me deixou muito à vontade. Disse para me acalmar e criamos uma relação bacana. Logo depois, ele me chamou para fazer "Rei Lear" no teatro com ele. Fui abençoada", falou.

Após sua estreia, Bianca participou de outras produções da Globo, como 'Uga Uga' (2000), 'Malhação' e 'O Beijo do Vampiro' (2002), antes de se mudar para o SBT, onde protagonizou novelas como 'Canavial de Paixões' (2003), 'Esmeralda' (2004) e 'Cristal' (2006). Sem contrato fixo, seguiu para a Record, onde atuou em seu último papel em novelas, interpretando Zima em 'Milagres de Jesus' (2014).

Atriz mudou de carreira

Há dez anos, a atriz se mudou para os Estados Unidos junto ao marido, o administrador de empresas Henry Canfield, com quem é casada há 15 anos e mãe de Cecília, de 13 anos. Desde então, Bianca trabalha em dois estúdios de dublagem de português, onde dubla realities, novelas e desenhos animados. Ela enfatizou que nunca abandonou a carreira de atriz.

"Nunca abandonei a carreira, o que aconteceu foi uma mudança no contexto. Vim com vontade de trabalhar, só não sabia em quê. Estamos bem adaptados aqui, só mudei de área. Nunca diga nunca. Se pintasse uma participação, um filme, daria para fazer. Embora a dublagem permita viver vários personagens, sinto saudade de atuar", afirmou. Ela também comentou que não pensa em seguir carreira internacional por não ser fluente em inglês.

Bianca contou ainda que costuma vir ao Brasil com frequência, mas não tem planos de voltar a morar no país. "Não fechei as portas, mas hoje não me vejo voltando. O coração fica dividido e vamos colocando na balança os prós e contras. Por enquanto está tudo certo aqui. Moramos na cidade de Boca Raton e temos muitos amigos brasileiros. É ótimo".

Qual é a história de Terra Nostra?

Exibida originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, a novela de Benedito Ruy Barbosa retrata a imigração italiana no Brasil no final do século 19, com foco no romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). O casal se conhece durante a viagem de navio ao país, mas se separa ao desembarcar, seguindo caminhos diferentes.

Matteo encontra trabalho na colheita de café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes) e entra em conflito com o patrão ao liderar um movimento por melhores condições de trabalho. Apesar do embate, aceita se casar com Rosana (Carolina Kasting), filha do fazendeiro.

Enquanto isso, Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), amigo de seu pai que prosperou no Brasil, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Ao finalmente localizá-lo, descobre que ele já se casou.

