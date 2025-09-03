Atriz de Terra Nostra saiu do Brasil e leva vida discreta; veja por onde anda

A atriz Maria Fernanda Cândido volta ao ar na Globo com a reprise da novela Terra Nostra na faixa vespertina Edição Especial da Globo

A atriz Maria Fernanda Cândido volta ao ar na Globo com a reprise da novela Terra Nostra na faixa vespertina Edição Especial da Globo. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, ela interpretou Paola, uma imigrante italiana que se apaixona por Augusto (Gabriel Braga Nunes), filho de seu patrão Altino (Odilon Wagner).

Passados 26 anos da estreia, a atriz está com 51 anos e mora na França desde 2017, com o marido, o empresário francês Petrit Spahija, e os dois filhos do casal, Tomás, de 19 anos, e Nicolas, de 16. Discreta em relação à vida pessoal, ela costuma usar as redes sociais principalmente para compartilhar conteúdos profissionais, mostrando apenas alguns momentos de sua rotina pessoal.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela falou sobre a saudade que sente de seu país. "Sinto muita falta do Brasil. O brasileiro é muito acolhedor e caloroso. Sinto saudade da nossa gastronomia e dos ingredientes típicos. Sinto saudade da nossa música e, acima de tudo, dos meus amigos e da minha família", declarou ela, que contou que os filhos também são apegados ao país.

"Meus filhos nasceram aqui e somos todos apaixonados pelo Brasil. Eles assistiram a trabalhos que fiz na televisão, novelas e séries. Estão sempre presentes em minhas peças de teatro e nos filmes exibidos no cinema". Ela lembrou ainda que, em julho, veio apresentar o espetáculo Balada Acima do Abismo, inspirado na obra de Clarice Lispector, e que pretende retomar a temporada no próximo ano.

Durante o papo, ela falou sobre o papel em Terra Nostra. "Terra nostra foi um marco importante em minha trajetória profissional. Tive a sorte e a honra de estrear na TV Globo em uma das novelas mais assistidas da televisão brasileira, obra do grande dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, com a linda direção de Jayme Monjardim. Tornei-me conhecida do grande público, o que acabou modificando meu cotidiano."

Carreira de Maria Fernanda Cândido

Maria Fernanda estreou na televisão em 1998, mas foi no ano seguinte, com Terra Nostra, que seu nome se firmou entre os grandes da dramaturgia nacional. Como Paola, imigrante italiana na trama de Benedito Ruy Barbosa, encantou o público e conquistou prêmios como o Troféu Imprensa e o Melhores do Ano. Àquela altura, já era também considerada uma das mulheres mais bonitas do país.

Também esteve no elenco de tramas comoAquarela do Brasil (2000) e Esperança (2002). Em 2003, chegou ao cinema como protagonista de Dom, releitura contemporânea de Dom Casmurro. Nos últimos anos, a carreira da atriz se expandiu internacionalmente. Em 2019, foi a protagonista feminina do aclamado Il Traditore, exibido no Festival de Cannes.

Em 2021, ingressou no universo de Harry Potter, interpretando Vicência Santos em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Também participou da série chilena El Presidente, consolidando-se como nome forte do cinema latino-americano.

Qual é a história de Terra Nostra?

Exibida originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, a trama escrita por Benedito Ruy Barbosa acompanha a saga da imigração italiana no Brasil no final do século 19, tendo como pano de fundo o romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). O casal se conhece durante a travessia de navio rumo ao Brasil, mas se separam na hora do desembarque e seguem destinos diferentes.

Longe de seu grande amor, Matteo consegue trabalho na colheita de café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes). Lá, entra em conflito com o patrão ao liderar um movimento por melhores condições de trabalho. Apesar do embate, acaba aceitando se casar com Rosana (Carolina Kasting), filha do fazendeiro.

Enquanto isso, Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), grande amigo de seu pai, que prosperou em solo brasileiro, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. No entanto, quando finalmente consegue localizá-lo, descobre que ele já está casado.

