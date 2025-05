Atriz de Roque Santeiro, cantora teve Alzheimer e viveu no Retiro dos Artistas

Atriz lutava contra Alzheimer e morava no Retiro dos Artistas antes de morrer aos 72 anos em decorrência de falência múltipla de órgãos em 2019

Edyr de Castro, atriz aclamada por suas participações em novelas de sucesso, como Escrava Isaura (1976), Roque Santeiro (1985), Anos Rebeldes (1992), Cabocla (2004), Sinha Moça (2006) e Poder Paralelo (2009), morreu em 2019, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Lutando contra o Alzheimer desde 2011, a artista viveu seus últimos anos no Retiro dos Artistas antes de morrer por falência múltipla de órgãos.

CARREIRA

Em 1977, Edyr de Castro tornou-se um fenômeno nacional ao integrar o grupo As Frenéticas, ao lado de Dhu Moraes, Leiloca Neves, Lidoka Martuscelli, Regina Chaves e Sandra Perâ. Entre idas e vindas, a artista voltou a se reunir com as amigas em 2001 e 2006 para apresentações especiais. Antes disso, já chamava a atenção do público por integrar o elenco do musical Hair.

Já em 1965, a atriz estreou nas telinhas em O Porto dos Sete Destinos. Nos anos seguintes, ganhou espaço em outras tramas, como Guerra dos Sexos (1983), Máfia do Brasil (1984), Cambalacho (1986), Anos Rebeldes (1992), Chiquinha Gonzaga (1999), A Turma do Pererê (2000), Smor e Intigas (2007) e outros.

Além disso, Edyr de Castro também se dedicou à carreira artística no cinema, estreando nos filmes Paixão na Praia (1970), Menino Maluquinho (1995), Proibido Proibir (2006) e muito mais. Seu último trabalho foi como a personagem Madalena em 5x Favela - Agora por nós mesmos.

VIDA PESSOAL

Edyr de Castro foi casada com Zé Rodrix, que morreu de infarto em 2009, aos 61 anos. Juntos, o casal teve Joy Rodrigues, filha única que lhes deu uma neta. Em 2004, a atriz foi diagnosticada com Alzheimer e passou a morar no Retiro dos Artistas desde 2011. Quinze anos depois, morreu por falência múltipla de órgãos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RETIRO DOS ARTISTAS (@retirodosartistas.org.br)

Leia também: A vida no Retiro dos Artistas: como é a rotina dos grandes nomes da TV?