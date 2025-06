Atriz de Quatro por Quatro viveu com Alzheimer e morreu de infecção generalizada

No ar em Quatro por Quatro, a atriz foi diagnosticada com Alzheimer e morreu aos 73 anos vítima de uma infecção generalizada; saiba mais

A trama de Quatro por Quatro está no ar pelo Globoplay Novelas e traz o rosto de uma atriz veterana que viveu a personagem Laura na obra de Carlos Lombardi em uma participação especial durante alguns episódios. Trata-se de Geórgia Gomide. Ela foi diagnosticada com Alzheimer em 2009 e morreu em 2011 por conta de uma infecção generalizada, além de, desde os 18 anos, viver com apenas 5% da visão.

Sucessos na carreira

Elfriede Helene Gomide Witecy, conhecida como Geórgia Gomide, foi uma das pioneiras da televisão e este nas extintas TV Tupi, TV Manchete e TV Excelsior. Ao longo da sua carreira, colecionou 40 títulos entre as já citadas e Record, Globo e SBT.

Sua estreia foi em 1962 e, no ano seguinte, esteve em Calúnia, teleteatro da TV Tupi.Como Vida Alves, ela protagonizou o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo da televisão. Ela esteve em diversos títulos de renome, como a versão original de Éramos Seis. Na Globo, fez sucesso como Bina de Vereda Tropical e Donana em Hipertensão. Na emissora dos Marinho, ainda fez Kubanacan e Uga Uga. Sua última novela na casa foi Malhação em 2006.

Nos cinemas, fez parte de alguns longas: como Quatro Brasileiros em Paris (1965); Exorcismo Negro (1974) e Os Trapalhões Nas Terras Dos Monstros (1989).

Despedida

A atriz se afastou dos palcos em 2009 após o diagnóstico de Alzheimer. Em 29 de janeiro de 2011, a lenda da televisão morreu em decorrência de uma infecção generalizada. Ela deixou o herdeiro Daniel Witecy Goldfinger. Gomide também sofreu com uma doença congênita que a deixava com apenas 5% de visão, porém isto não a impediu de marcar a televisão brasileira.

