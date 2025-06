Atriz de Quatro por Quatro morreu aos 82 anos por conta de diabetes

Atriz de Quatro por Quatro marcou a televisão brasileira com seu legado e morreu aos 82 anos após sofrer com diabetes; saiba tudo

No ar em Quatro por Quatro pelo Globoplay Novelas, uma atriz lendária sofreu com um quadro de diabetes e nos deixou após brilhar nas telinhas de todo o país: trata-se da intéprete de Dona Vânia, a atriz Renata Fronzi. A lenda da televisão brasileira morreu em 2008, aos 82 anos.

Trajetória

Renata foi filha de dois imigrantes italianos radicados no Brasil e começou a sua carreira como bailarina no Teatro Municipal de São Paulo. Ela também fez parte da companhia de Eva Todor em diversos espetáculos. Ficou bastante conhecida como vedete do teatro de revista ou rebolado. Em 1946, estreou no cinema no filme Fantasmas por Acaso. Nas telonas, colecionou mais de 20 filmes, sendo o último em 2007 em uma participação em A Infância, sendo ela mesma. Além disto, esteve em Papai Trapalhão (1968); Copacabana (2001) e outros.

Sua popularidade veio mesmo com a personagem Helena, no teleteatro Família Trapo na Record, de 1967 até 1971. O programa foi exibido na Record. Lá, dividiu o palco com Jô Soares, Ronald Golias, Cidinha Campos e mais.

Na Globo, teve participações em Quatro por Quatro;Malhação; Corpo a Corpo; Mico Preto. Fez a versão original de Ti Ti Ti como Teodora Diniz e seu último papel por lá foi em Você Decide, em 1999, sendo a mãe no episódio Faça a Coisa Certa.

Despedida

A atriz Renata Fronzi morreu aos 82 anos em decorrência de complicações da diabetes que sofria. Ela acabou sendo vítima de uma disfunção múltipla de órgãos, por conta da doença. Sua morte ocorreu em 15 de abril de 2008, no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela ficou internada por 14 dias, dando entrada em 1 de abril daquele ano.

Leia também: Novela da Globo trouxe sátira política e sofreu com audiência há 12 anos