  1. Novelas
  2. Atriz de Fina Estampa se afastou da atuação e sofreu em mudança para fora do país
Novelas / CADÊ?

Atriz de Fina Estampa se afastou da atuação e sofreu em mudança para fora do país

No ar em Fina Estampa, uma das atrizes do elenco saiu do Brasil e mudou de profissão; ela ainda enfrentou um problema ao mudar de país

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
Publicado em 22/08/2025, às 08h30
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 08h30

Cristiane Torloni como Tereza Cristina em Fina Estampa
Atriz de Fina Estampa saiu do Brasil e mudou de profissão - Divulgação/TV Globo

Fina Estampa está no ar pelo canal Globoplay Novelas. Uma das atrizes do núcleo secundário aparece nas telinhas e gerou a pergunta: por onde ela anda? Fazendo a filha de Leticia, interpretado por Tania Khalil, estamos falando de Carol, papel da atriz e dubladora Bianca Salgueiro. Fora do Brasil, ela mudou de profissão e enfrentou problemas na pandemia ao se mudar daqui para Zurique, na Suiça.

Sucesso em todas as mídias!

Bianca faz parte não só da teledramaturgia como da infância de muita gente por aí: sua voz está marcada em desenhos e seriados que são lembrados até hoje. Por exemplo, ela foi a responsável por dublar Lilo em toda a franquia Lilo & Stitch, incluindo a série de sucesso. Foi a voz de Lucia Pevensie em Crônicas de Nárnia, Lockette, pixie e fiel escudeira da protagonista Bloom de O Clube das Winx,Tonya de Todo Mundo Odeia o Chris durante a primeira temporada, além de ser a voz de Samara em O Chamado e do simpático polvo Pearl em Procurando Nemo.

Nas telinhas, Salgueiro esteve em seis produções da Globo. Iniciou a carreira na emissora como a protagonista de Clara e o Chuveiro do Tempo em 2005. No ano seguinte, fez a minissérie JK e esteve na Record para a obra Vidas Opostas. Bianca voltou a ser Global em 2009, na novela das 18h Cama de Gato, atuando como Euridice de Brito. Dois anos depois, esteve na trama de Aguinaldo Silva. A última longa produção que fez parte foi de 2013 a 2014 em Malhação Casa Cheia como Anita Toledo. Em 2016, fez sua última aparição na líder de audiência durante alguns capítulos da novela das 21h, A Lei do Amor, de Maria Adelaide Amaral.

Por onde anda?

Fora dos holofotes, ela se encontra nas redes sociais com seus 111 mil seguidores. Embora ainda seja atriz, ela não aparece em nenhuma produção há anos e isso se deve ao fato de que Bianca mudou de profissão: se formou em Engenharia Química pela PUC-Rio com bolsa integral pela nota no ENEM.

Também conseguiu uma bolsa de estudos para mestrado na França e se mudou para a Europa em 2016, formando-se na graduação e no mestrado. Em 2020, enfrentou um problema mundial: a pandemia de COVID-19 e ficou no Brasil temporariamente. Ela estava se preparando para ir para Zurique, na Suiça. Na época, ela disse ao GShow: "Eu estava indo para outro país, minhas malas prontas e a minha empresa proibiu todas as viagens. Em Madrid começaram a aumentar os casos de Covid-19, como na Itália. Ameaçaram fechar as fronteiras, entrei em pânico e peguei o primeiro voo para o Brasil". Atualmente, ela mora em Barcelona, na Espanha.

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DE BIANCA SALGUEIRO NAS REDES SOCIAIS:

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

Fina Estampa

