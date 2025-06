Atriz de Além do Tempo morreu aos 34 anos após câncer no cérebro

Uma jovem atriz da novela Além do Tempo morreu precocemente aos 34 anos após uma luta contra um tumor maligno; saiba detalhes

Além do Tempo ganhou uma exibição especial no Globoplay Novelas. A trama de Elizabeth Jhin traz um rosto talentoso e que morreu de forma precoce por conta de uma luta contra um tumor no cérebro. A atriz Flora Diegues não resistiu às complicações do câncer e nos deixou aos 34 anos em 2019.

Carreira cheia de sucessos

Filha do cineasta Cacá Diegues com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães, ela foi a intérprete de Bianca Cristina Pasqualino na primeira fase da obra e na segunda foi Bianca Vicenzo. Antes de estrelar a obra, Flora estreou na profissão em 1996 em Tieta do Agreste, filme que foi direto para os cinemas e dirigido por seu pai.

Ela se tornou cineasta formada pela PUC, estudou por 10 anos no Tablado e estreou seu primeiro curta em 2011 (Assim Como Ela) protagonizado por Deborah Secco. Em 2014, esteve na série Só Garotas, do Multishow.

Em 2015, esteve na obra das 18h da Globo e compartilhou suas cenas com Mel Maia, Wagner Santisteban - que foi seu par romântico. Ela se afastou das gravações para operar um aneurisma. Mesmo com alta, Flora não pode retornar para gravar o desfecho da sua personagem.

Outras participações

Em outros papéis, ela esteve em O Grande Circo Místico (2018), filme de Cacá Diegues onde ela foi Clara Knieps. Ela foi escalada para viver Lucíola em Deus Salve o Rei naquele mesmo ano, no entanto, acabou substituída por Carolina Ferman. Porém, Flora fez uma participação especial como Heloísa de Cáseres.

Seu último papel foi em Aumenta Quer é Rock'n Roll. Nele, ela foi Jaque. Lançado com sua participação póstuma, a obra virou série na Globo, após ser lançado como filme anteriormente. Flora morreu em 2019 após passar três anos lutando contra um câncer no cérebro.

