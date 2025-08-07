Atriz comprou direitos de obra de Jorge Amado para protagonizar novela; saiba quem é

Sucesso de audiência na TV Globo, a produção de Tieta teve um começo inusitado e envolveu mediação de atriz nas negociações; Saiba tudo

No ar entre 1989 e 1990, Tieta foi sucesso de audiência na TV Globo. A trama de Aguinaldo Silva teve direção de Reynaldo Boury e Luiz Fernando Carvalho e foi baseada na obra clássica de Jorge Amado. Em publicação recente no Instagram, o ex-diretor da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, compartilhou histórias curiosas sobre os bastidores da novela.

Estrelada por Betty Faria, a intérprete do papel-título da novela foi responsável pela aquisição dos direitos da obra de Jorge Amado , trabalhando como uma facilitadora no processo entre a equipe do autor e a emissora, que ficou com os direitos da obra: “Tieta tinha que ser minha”, afirmou a atriz.

Segundo a narração de Boni, Betty Faria estava determinada a interpretar a protagonista da telenovela: “Ela entrou na minha sala e disse assim: ‘Boni, eu quero fazer a Tieta de Jorge Amado, eu quero fazer de qualquer maneira essa novela’”, relatou o ex-diretor. “Eu disse: ‘É uma boa ideia, é uma boa lembrança, mas eu tenho que primeiro ligar para o Jorge Amado, ver se eu consigo comprar os direitos dele. Ela disse: ‘Não precisa, está aqui na mesa o contrato, já comprei, os direitos são meus’”.

No entanto, em entrevista ao EXTRA, Betty Faria relembrou que a história não aconteceu exatamente dessa forma. Segundo a atriz, a ideia para que ela vivesse a icônica personagem partiu de Zélia Gattai, esposa de Jorge Amado.

“Ela disse que Jorge estava escrevendo um romance que dali a alguns anos seria perfeito para eu fazer”, Betty relatou. “Anos depois, descobri que ele tinha uma agente espanhola que era uma fera, não deixava ninguém chegar perto e cobrava fortuna pelos direitos. Dei um jeito de encontrar Jorge e falei que eu queria fazer Tieta.”

Para a felicidade da artista, o autor foi receptivo à ideia e afirmou acreditar que Betty seria perfeita para o papel: “Ele disse que me vendia a um preço legal, aí fui no Boni e falei que queria fazer aquela novela. A personagem tinha que ser minha. Mas os direitos são da Globo, claro”, concluiu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ BETTY FARIA NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Betty Faria (@bettyfariaoficial)

Leia também: Médico explica complicações de doença autoimune de Betty Faria: 'Pode destruir completamente'