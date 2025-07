Eles cresceram! Atores de A Viagem se reencontram mais de 30 anos após gravação da novela

Atores que viveram os irmãos Dudu e Tato na novela A Viagem, da Globo, mostram fotos juntos novamente. Veja o quanto eles mudaram

Os atores Daniel Ávila e Felipe Martins se reencontraram após interpretarem os irmãos Dudu e Tato na novela A Viagem, da Globo, que foi gravada há mais de 30 anos. Nas redes sociais, eles mostraram as fotos juntos novamente e divertiram os fãs com o registro.

“Irmão é irmão! Relembrando momentos inesquecíveis. Obrigado o carinho sempre, Felipe Martins”, disse Ávila na legenda do post. Hoje em dia, Daniel está com 40 anos e Felipe tem 64 anos.

Atualmente, Daniel Ávila é formado em Cinema e fez pós-graduação em Cuba. Além de atuar, trabalha como professor de teatro, dublador e faz parte do Grupo Tá na rua, de Amir Haddad, que se apresenta ao ar livre em espaços públicos. "Sempre gostei de me comunicar com o público. Gosto de estar de frente com a população na praça, no teatro e na casa delas, pela TV. Tenho um interesse muito grande em ser um ator popular. A dublagem é outra grande paixão, que tenho feito muito. Por meio dela, tenho contato com atores e produções do mundo inteiro", disse ele em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. E ele é pai de Flor, que está com 15 anos e também se interessa pela arte.

Por sua vez, Felipe Martins está longe da TV há mais de 10 anos, sendo que sua última novela foi Milagres de Jesus, de 2014, na Record. Atualmente, o artista vive em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e se tornou professor de aulas de interpretação. "Tenho alunos de todas as idades, de 6 a mais de 70 anos. A primeira aula é sempre gratuita, para ver se é realmente o desejo da pessoa. Muitas vezes, principalmente com crianças, o interesse vem por imposição dos pais, e a criança não está à vontade. Aí, conversamos para entender se há interesse real. Não dá para obrigar ninguém a atuar, né? Atuar é entrega, é paixão e tem que vir de dentro", disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo. Porém, ele não abandonou a TV. Ele tem o desejo de voltar a atuar em novelas quando surgir um novo convite.

