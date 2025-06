Ator veterano global morreu de grave tumor aos 84 anos

Um ator veterano da Globo que está no ar em Roque Santeiro pelo Globoplay Novelas morreu aos 84 anos em decorrência de grave tumor; saiba tudo

Veterano nas telinhas, um ator que está no ar em Roque Santeiro no Globoplay Novelas morreu aos 84 anos devido às graves complicações de um tumor de próstata em 1985: trata-se do intérprete do Padre Hipólito, Paulo Gracindo.

Carreira estrelada

O ator tinha o sonho de viver da arte, mas enfrentava um obstáculo: o pai. Paulo Gracindo respeitou a proibição até a morte dele e, aos 20 anos, saiu de Maceió e foi viver no Rio de Janeiro. Em seus primeiros papéis, acabou pegando pontas, sendo um destes um personagem que ficava apenas dois minutos no palco e chamou atenção de críticos que questionavam quem era o rapaz.

Seu sucesso começou ao apresentar um programa com seu nome na Rádio Nacional. Logo após isto, começou a fazer sucessos em radionovelas como O Direito de Nascer e Penumbra. Na televisão, foi em 1958 que iniciou a sua jornada, sendo apresentador de Noite de Gala pela extinta TV Rio. Por lá ficou até 1964 e então aparecia em outros programas, como Chico Anysio Show e O Riso é o Limite. Na Globo, iniciou a carreira em 1967 em A Rainha Louca com o personagem Conde Demétrius.

Não parou por aí: Gracindo acumulou passagens em produções na emissora dos Marinhos. A Gata de Vison, O Cafona, O Bem-Amado, Gabriela, O Casarão, Roque Santeiro e Vamp são alguns dos títulos que ele esteve presente.

Despedida

Gracindo colecionou mais de 25 filmes longas entre 1937 e 1987, como Amor Bandido e Estrela da Manhã. Na Globo, seus últimos papéis foram participações especiais em 1993, em Mulheres de Areia e Caso Especial. Aos 84 anos, em 1995, morreu em decorrência de um câncer de próstata e deixou o filho Gracindo Júnior e os netos Gabriel Gracindo, Pedro Gracindo e Daniela Duarte. O Theatro Municipal de Paulínia recebeu seu nome como homenagem em 2007.

