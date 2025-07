Ator veterano de Por Amor morreu aos 72 anos vítima de câncer no esôfago

No ar em Por Amor, o veterano marcou a história com sua passagem em vários folhetins de sucesso e nos deixou aos 72 anos por conta de um câncer

Por Amor foi a escolhida para ser reprisada no Globoplay Novelas e traz rostos memoráveis e que já nos deixaram de volta às telinhas. É o caso de um ator que marcou a história com sua arte e chamava a atenção até mesmo em participações especiais, como neste caso. Trata-se de Carlos Zara, que morreu aos 72 anos em 2002, vítima de um câncer de esôfago. Na obra de Manoel Carlos, ele participou como o juiz que julgou Nando na história.

Sucesso na carreira

O ator nasceu em Campinas em 14 de fevereiro e sonhava ser pianista. Porém, ao decorrer da vida, mudou de planos e formou-se em engenharia civil pela USP. Como ator, ainda na universidade, atuou no Grupo de Teatro da Poli e no Grupo de Teatro Amado. Porém, antes de se dedicar a carreira das artes, passou oito anos trabalhando como engenheiro.

Ao final dos naos 50, atuou ao lado de Sérgio Cardoso (1925 - 1972) em Uma Cama Para Três. Assim, ele e outros colegas participaram da formação dos primeiros núcleos dramatúrgicos da televisão, como as primeiras obras das extintas TV Tupi (O Meu Pé de Laranja Lima) e TV Excelsior (Folhas Ao Vento, Fantoches e Vidas Cruzadas). Fez parte do Grande Teatro, dirigindo teleteatros com adaptações clássicas da leitura.

Destaques

Em 1967, teve destaque como Capitão Rodrigo em O Tempo e o Vento, na obra da TV Excelsior. Já em 1973, esteve na primeira versão de Mulheres de Areia e foi um dos protagonistas, interpretando Marcos Assunção e dirigindo a trama ao lado de Edson Braga. Lá, atuou ao lado de Eva Wilma (1933 - 2021), que fazia Ruth e Raquel. A atriz se separou de John Herbert um ano depois e começou um romance com Zara, ficando juntos até a morte do ator em 2002.

Na Globo, o veterano atuou em Cara e Coroa, Pátria Minha, no remake de Mulheres de Areia como Zé Pedro, Sassaricando, Elas por Elas, Baila Comigo, entre outros. Seu último trabalho televisionado foi em 1998, na minissérie Mulher, sendo o marido da protagonista interpretado por Eva Wilma.

Despedida

O ator estava sob cuidados médicos desde agosto de 2001, quando descobriu o tumor no esôfago e realizava quimioterapia e radioterapia. No dia 11 de dezembro de 2002, o ator sofreu, aos 72 anos, falência múltipla de órgãos e insuficiência respiratória, após cinco dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

