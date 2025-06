Ator veterano da Globo morreu aos 81 anos após lutar contra tumor duas vezes

No ar em Plumas e Paetês, o ator veterano da Globo marcou a dramaturgia e morreu após lutar contra tumor que reincidiu em seus rins; saiba tudo

Plumas e Paetês está em exibição pelo Globoplay Novelas - antigo Canal Viva - e um ator global veterano da trama morreu aos 81 anos em decorrência da luta contra um tumor que reincidiu em seus rins: trata-se de Paulo Goulart, intérprete de Gino.

Sucesso e consagração

Conhecido como Paulo Goulart, o nome verdadeiro do ator era Paulo Afonso Miessa. Natural de Ribeirão Preto, começou sua carreira aos 8 anos no colégio, quando fez uma bailarina em uma montagem teatral para o colégio. Antes de seguir na carreira, o veterano se formou em química industrial, porém alimentou o sonho de trabalhar com rádio. Ele se candidatou ao teste de locutor na cidade, mas não passou. Tempos depois, fez outros testes e conseguiu se tornar ator de rádio.

Só em 1952 entrou na Companhia Nicette Bruno e Seus Comediantes, estrelando espetáculos como Senhorita Minha Mãe, de Louis Verneuil e Amor Versus Casamento, de Maxwell Anderson. Naquele ano, se casou com a eterna companheira Nicette (1933 −2020).

No mesmo ano, iniciou a carreira na TV em Helena. Em 1954, com Destino em Apuros, estreou no cinema. O ator também colaborou com Companhia Eva e Seus Artistas, de Eva Todor e atuou em Anastácia e outros sucessos do teatro.

Presença na televisão

Goulart participou de diversos longas-metragens ao passar dos anos, mas fez uma pausa em 1962, após Nordeste Sangrento. Retornou para o cinema só em 1972 com A Mancha. Neste período, ele se dedicou a atuação na televisão: de 1966 a 1969, esteve na extinta TV Excelsior, onde esteve em As Minas de Prata e A Muralha.

Em 1975, se iniciou como autor de peças de teatro e escreveu a peça Nós Também Sabemos Fazer - que ele dirigiu. Em 1980, escreveu Mãos Ao Alto e em 1983, assinou o texto de O Infalível Dr Brochard.

Na emissora dos Marinhos, estreou em A Cabana do Pai Tomás e esteve em outros projetos de outras emissoras como a TV Tupi (Éramos Seis). Na Globo, também esteve em Roda de Fogo, Uma Rosa com Amor, O Dono do Mundo, Mulheres de Areia, Esperança, no remake de Ti-Ti-Ti, Duas Caras e Morde & Assopra. Também teve passagens pela Record, SBT e Band.

Despedida

Marcando a televisão com sua presença de ouro, ele também fez dublagens (Aslan em As Crônicas de Nárnia) e deixa saudades até hoje. No cinema, seu último papel foi em 2013 como Coronel Ricardo Amaral em O Tempo e O Vento. Na televisão, foi em 2012 como Horácio de Louco Por Elas.

Ele enfrentou o câncer duas vezes : em setembro de 2013, tratou de um tumor no mediastino. A doença, infelizmente, reincidiu nos rins . Em 2014, foi internado no Hospital São José e não resistiu às complicações. Paulo deixou Paulo Goulart Filho, Beth Goulart e Bárbara Bruno, seus filhos com Nicette.

