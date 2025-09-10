CARAS Brasil
Novelas

Ator mudou de país durante gravações de novela da TV Globo; descubra qual

No ar em 2020, a produção da novela Salve-se Quem Puder precisou lidar com diversos obstáculos, incluindo o abandono de um dos atores; saiba mais

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 10/09/2025, às 07h30

Salve-se Quem Puder passou por diversas dificuldades durante a sua produção - Foto: Victor Pollack/Globo
No ar em 2020, Salve-se Quem Puder passou por diversas dificuldades durante a sua produção. Criada por Daniel Ortiz e com direção de Marcelo Travesso e Fred Mayrink, a novela teve a sua exibição dividida em duas partes por conta da pandemia. 

Durante a trama, o público segue a história de três mulheres que, após presenciarem um assassinato em Cancún, entram no Programa de Proteção à Testemunha e mudam de identidade, vivendo em São Paulo sob disfarces. Escondidas, as protagonistas planejam descobrir quem está por trás da morte do juíz e se proteger de Dominique, líder da facção criminosa responsável pelo crime, enquanto buscam retomar suas vidas.

Após a exibição de 54 capítulos, a produção de Salve-se Quem Puder foi interrompida no final de março devido à pandemia. Entre o intervalo de exibição, a emissora passou reprises de Totalmente Demais (2015-2016) e Haja Coração (2016). A novela retornou ao ar no ano seguinte com um resumo dos capítulos já exibidos.

A interrupção da produção devido ao Covid-19, no entanto, não foi o único obstáculo enfrentado pela produção de Salve-se Quem Puder. No retorno da trama à televisão, o público precisou confrontar a ausência de um membro do elenco crucial para a história, Juan, interpretado por José Condessa.

O personagem vivido pelo ator português é o namorado mexicano de Luna (Juliana Paiva), único que sabe que a jovem está viva e no Brasil, com Alexia (Deborah Secco) e Kyra (Vitória Strada). Além disso, o jovem também fazia parte de um triângulo amoroso com sua namorada e Téo, vivido por Felipe Simas.

Desde que estreou na novela das sete, em janeiro, José Condessa havia avisado à emissora que teria compromissos em seu país de origem entre os meses de agosto e setembro, porém a saída do ator gerou um mal-estar na Globo. Segundo a imprensa da época, o ator possuía um contrato vigente e havia se comprometido a renovar o vínculo quando as gravações fossem retomadas. 

A decisão de protagonizar uma novela na TVI em Portugal pegou a produção da trama brasileira de surpresa, já que existia um acordo verbal que ajustaria sua agenda para concluir o papel que assumiu na trama de Ortiz.

Com a saída de Condessa, foi necessário uma mudança no roteiro que enviou Juan ao México e Rodrigo Simas, irmão de Felipe, entrou para o elenco como um novo personagem, Alejandro. Foi necessário um grande esforço da produção na caracterização para esconder a semelhança entre os irmãos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR JOSÉ CONDESSA NO INSTAGRAM:

Leia também: Autor de 'Salve-se Quem Puder' fala dos finais de Kyra e Luna

