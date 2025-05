Ator mirim que fez o Dudu de A Viagem está com 40 anos; saiba o que aconteceu com ele

Daniel Ávila retorna à Globo com a reprise de A Viagem, no Vale a Pena Ver de Novo, como Dudu, filho de Otávio Jordão (Antonio Fagundes)

O ex-ator mirim Daniel Ávila volta ao ar na Globo com a reprise da novela A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama que foi ao ar originalmente em 1994, ele interpretou Dudu, o filho caçula de Otávio Jordão (Antonio Fagundes) e irmão de Junior (Felipe Martins).

Passados 31 anos da estreia da trama de Ivani Ribeiro, ele continua na carreira artística. Hoje com 40 anos, ele é formado em Cinema e fez pós-graduação em Cuba. Além de atuar, trabalha como professor de teatro, dublador e faz parte do Grupo Tá na rua, de Amir Haddad, que se apresenta ao ar livre em espaços públicos.

"Sempre gostei de me comunicar com o público. Gosto de estar de frente com a população na praça, no teatro e na casa delas, pela TV. Tenho um interesse muito grande em ser um ator popular. A dublagem é outra grande paixão, que tenho feito muito. Por meio dela, tenho contato com atores e produções do mundo inteiro", disse ele em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, neste domingo, 18.

E ele é pai de Flor, que está com 15 anos e também se interessa pela arte. "Artista total. Ela já fez muitos cursos de teatro comigo. Eu sempre abri muitas perspectivas para ela. Gosto muito de levá-la para os ambientes de arte. Acho que é algo muito positivo na vida de uma pessoa".

E ele também falou sobre a repercussão da reprise. “A viagem já passou muitas vezes e é um grande sucesso. Recebo mensagens de pessoas mais velhas, que sentem nostalgia e até de mais novos, que estão tendo a oportunidade de assistir pela primeira vez", declarou.

Veja como está Daniel Ávila atualmente:

Qual é a história de A Viagem?

Vale lembrar que a trama escrita por Ivani Ribeiro com a colaboração de Solange Castro Neves, é um remake produzido em 1994 de uma trama da TV Tupi, exibida em 1975, também de Ivani Ribeiro. A produção conta a história de Alexandre (Guilherme Fontes), um bandido tira a própria vida na cadeia após ser condenado por roubo seguido de homicídio.

Sua alma, então, passa a vagar no Vale dos Suicidas, além de infernizar a vida de todos que julga responsáveis por seu trágico destino. Nomes como Miguel Falabella, Maurício Mattar, Andréa Beltrão, Fernanda Rodrigues, Ary Fontoura, Eduardo Galvão também estão no elenco.

