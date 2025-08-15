CARAS Brasil
Novelas / CADÊ?

Ator mirim de História de Amor abandonou carreira artística; saiba por onde ele anda

Intérprete de um dos nomes do elenco mirim de História de Amor, o ator sumiu da televisão e abandonou a carreira; saiba por onde ele anda

por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
Publicado em 15/08/2025, às 08h30

Cena de Luizinho na trama de História de Amor
Luizinho em História de Amor; por onde anda o ator André Ricardo? - Reprodução/Globo

Luizinho é um dos nomes mais queridos de História de Amor. Com a novela sendo transmitida nas tardes da Globo, surgiu a pergunta: por onde anda o ator que interpretou o pequeno? André Ricardo abandonou a carreira artística e seguiu os estudos, mudando os rumos da sua vida.

Na trama, ele era filho de Assunção (Nuno Leal Maia) e Joyce (Carla Marins). Já na vida fora das telinhas, André se mantém discreto e não planeja voltar à televisão. Nos últimos anos, ele concedeu apenas duas entrevistas: uma em 2014 e outra em 2025, com 11 anos de diferença entre elas. Apesar de ser reconhecido pela trama de Manoel Carlos, ele esteve em O Clone (2001) e encerrou sua passagem nas novelas em 2004 em Metamorphoses na Record.

Ao Jornal Extra, ele declarou, em 2014: "Mesmo antes da reprise as pessoas me abordavam. Qualquer lugar que eu vou, tem gente que fala: 'te conheço de algum lugar'. Dizem que eu não mudei nada, que eu não cresci". Já, em junho deste ano, André conversou com o PurePeople e garantiu que mantém História de Amor na memória e guarda recordações com o elenco cheias de carinho, mas que não tem mais contato com eles.

Teste com Fernanda Montenegro

Central do Brasil (1998), de Walter Salles, quase teve a passagem de André Ricardo. Ele chegou a fazer o teste com Fernanda Montenegro e foi aprovado para o papel de Josué. Mas, desistiu. Ao PurePeople, ele contou: "Tinha que abdicar de muita coisa que eu não estava disposto na época(...) Minha mãe me deu todo suporte". Ele seguiu como de advogado por alguns anos e, novamente, mudou de carreira, se reencontrando. Uma curiosidade é que ele e a irmã, Carmen Caroline, fizeram Direito na mesma classe. Ela segue na profissão e se tornou professora universitária e superintende jurídica na Secretaria da Mulher em Nova Iguaçu. 

Atualmente, com 39 anos, ele trabalha no setor de e-commerce como foco em Gestão de Relacionamento com o Cliente. Ele, que é noivo, afirmou que, por agora, não se vê de volta às telinhas: "Eu não sou de cuspir pro alto. Eu sou muito grato pela minha história. Mas, no momento que eu tô, eu não vejo oportunidade. Eu acho que é um ciclo que se encerrou e só deixa memórias boas".

