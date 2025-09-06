CARAS Brasil
  2. Ator italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos após sofrer vários AVCs
Novelas / LUTO

Ator italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos após sofrer vários AVCs

Com uma voz marcante, o veterano de Terra Nostra morreu aos 81 anos após sofrer alguns AVCs e ter uma parada cardíaca; saiba tudo

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 08h30

Casal de Terra Nostra
Ator italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos; saiba quem - Reprodução/Divulgação/Globo

Um veterano de Terra Nostra marcou às telinhas e também emprestou sua voz marcante para diversos personagens que entraram para o panteão da cultura pop. Intérprete de Benetti na trama de Benedito Ruy Barbosa, o ator Pietro Mário morreu aos 81 anos em 2020, após lutar contra a COVID-19, sofrer alguns AVCs e não resistir a uma parada cardíaca. 

Carreira estrelada

Pietro Mário Francesco Bogianchini nasceu em 1939 em Omegna, na Itália. Veio para o Brasil no final da Segunda Guerra Mundial e participou de mais de 20 novelas da Globo, além de ter se tornado dublador e emprestado a voz para personagens que marcaram diversas gerações, entre eles, o Mestre Yoda de Star Wars.

Na líder de audiência, iniciou sua carreira como o principal personagem do infantil Capitão Furacão entre 1965 e 1970, ano em que foi Venâncio na primeira versão do sucesso Irmãos Coragem. Também esteve nas extintas pioneiras da televisão brasileira, a TV Tupi (Jerônimo, o Herói do Sertão) e na Rede Manchete (Mania de Querer; Eu Prometo).

Já na emissora dos Marinhos, Pietro participou de obras como: O Casarão (1976); Gina (1978); Esperança (2002); Chocolate com Pimenta (2003); Alma Gêmea (2005); Pé na Jaca (2007); Duas Caras (2008); A Favorita (2008); Êta Mundo Bom (2016). Seu último papel por lá foi em 2018 na novela Deus Salve o Rei em uma participação especial.

Despedida

Além das obras citadas, ele emprestou sua voz ao campeão Zilean, de League of Legends, o macaco Rafiki em O Rei Leão e também para o icônico Capitão Caverna. Suas últimas aparições foram em 2018 em O Mecanismo, da Netflix e um episódio de Magnífica 70 da HBO. Fez 19 filmes, entre eles Os Machões (1972); Copacabana (2001); Chico Xavier (2010). Em 2020, foram oficialmente seus últimos papéis nas telonas, sendo A Gruta, o último personagem.

Pietro foi infectado pela COVID-19, mas conseguiu se curar da doença. No entanto, foi internado logo após devido a complicações e sofreu uma série de AVCs.  No último dia de agosto de 2020, ele nos deixou vítima de uma parada cardíaca.

Leia também: Ator de Terra Nostra morreu 15 dias antes de receber surpresa da emissora

PIETRO MÁRIO
Pietro Mário - Foto: Globo

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

