Ator global de História de Amor morreu aos 59 anos após três paradas cardíacas

Um veterano de História de Amor morreu aos 59 anos após sofrer com três paradas cardíacas e lutar contra a leucemia; saiba tudo

História de Amor está no ar na Globo e traz rostos conhecidos no ar. Um destes é o intérprete de Marcos, o médico da obra. Trata-se do ator e diretor Buza Ferras. Ele morreu aos 59 anos e foi vítima de infarto, sofrendo três paradas cardíacas. Ele também lutou contra uma leucemia por 10 anos e nos deixou em 2010.

Nascido em 3 de maio de 1950 como Alberto Paulo Ferraz, o ator participou de vários sucessos na televisão, cinema e teatro. Estreou em 1972 em Selva de Pedra, da Globo, e foi parte da primeira versão de O Rebu, que foi alvo de censura. Sua atuação pode ser vista ainda em outros grandes sucessos,além da trama de Manoel Carlos. Esteve em Kanaga do Japão (1989); Brilhante (1981) e fez uma participação especial em Pantanal (1990). Na televisão, seus últimos trabalhos foram em Páginas da Vida, em 2006, como Ivan Moreira Telles e em 2008 em Malhação (2008) como Marcos.

No cinema, fez 9 filmes, enre eles O País dos Tenentes (1987); Vox Populi (1998); Viva Sapato (2004) e seu último trabalho nas telonas foi em 2010 no filme Elvis & Madonna. No teatro, fez mais de 15 espetáculos e brilhou em musicais como Hair (1969 e 1970) e outras peças como O Refém (1975); Simbad, o Marujo (1975); A Loja das Maravilhas Naturais (1980); Céu Azul (1984) e O Beijo no Asfalto (1984).

Despedida

Buza morreu em 3 de abril de 2010. Ele foi vítima de um infarto fulminane e estava descansando com a família em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Foi transferido ao Hospital Samaritano, mas não resistiu após sofrer três pardas cardíacas em sequência. Por 10 anos, lutou conta a leucemia.

