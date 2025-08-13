CARAS Brasil
  2. Ator global de História de Amor morreu aos 59 anos após três paradas cardíacas
MORTE

Ator global de História de Amor morreu aos 59 anos após três paradas cardíacas

Um veterano de História de Amor morreu aos 59 anos após sofrer com três paradas cardíacas e lutar contra a leucemia; saiba tudo

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 08h30

História de Amor
Astro de História de Amor morreu aos 59 anos - Reprodução/Globo

História de Amor está no ar na Globo e traz rostos conhecidos no ar. Um destes é o intérprete de Marcos, o médico da obra. Trata-se do ator e diretor Buza Ferras. Ele morreu aos 59 anos e foi vítima de infarto, sofrendo três paradas cardíacas. Ele também lutou contra uma leucemia por 10 anos e nos deixou em 2010.

Nascido em 3 de maio de 1950 como Alberto Paulo Ferraz, o ator participou de vários sucessos na televisão, cinema e teatro. Estreou em 1972 em Selva de Pedra, da Globo, e foi parte da primeira versão de O Rebu, que foi alvo de censura. Sua atuação pode ser vista ainda em outros grandes sucessos,além da trama de Manoel Carlos. Esteve em Kanaga do Japão (1989); Brilhante (1981) e fez uma participação especial em Pantanal (1990). Na televisão, seus últimos trabalhos foram em Páginas da Vida, em 2006, como Ivan Moreira Telles e em 2008 em Malhação (2008) como Marcos.

No cinema, fez 9 filmes, enre eles O País dos Tenentes (1987); Vox Populi (1998); Viva Sapato (2004) e seu último trabalho nas telonas foi em 2010 no filme Elvis & Madonna. No teatro, fez mais de 15 espetáculos e brilhou em musicais como Hair (1969 e 1970) e outras peças como O Refém (1975); Simbad, o Marujo (1975); A Loja das Maravilhas Naturais (1980); Céu Azul (1984) e O Beijo no Asfalto (1984).

Despedida

Buza morreu em 3 de abril de 2010. Ele foi vítima de um infarto fulminane e estava descansando com a família em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Foi transferido ao Hospital Samaritano, mas não resistiu após sofrer três pardas cardíacas em sequência. Por 10 anos, lutou conta a leucemia.

Leia também: Veterano de História de Amor morreu aos 86 anos após ficar afastado da TV

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

história de amor

