Ator foi detido durante gravação para novela da Globo; Saiba quem é

Há 20 anos, ator foi preso e questionado pela polícia americana durante gravação para novela da TV Globo; Relembre a história

‘América’, criação polêmica de Glória Perez, estreou na TV Globo em março de 2005. A trama segue a história de Sol (Deborah Secco), uma jovem menina do subúrbio carioca que sonha em morar nos Estados Unidos e Tião (Murilo Benício), peão de rodeio que espera realizar seus sonhos no Brasil. A novela explora temas de amor, sonhos e imigração.

Com gravações dentro e fora do Brasil, o orçamento inicial para produção da telenovela passou da marca de R$1 milhão de reais e mobilizou mais de 100 profissionais, o maior número de já enviado ao exterior na emissora até então. Como parte da preparação para o papel, parte do elenco tomou parte em um workshop com imigrantes ilegais para entender mais sobre sua vivência e seus medos durante a travessia.

Além disso, Deborah Secco também chegou a trabalhar por um dia em uma loja da rede McDonald’s, em Boston, nos Estados Unidos, fingindo ser imigrante, a atriz chegou a lavar o chão do estabelecimento. Como parte da sua fase de preparação, também foi baby-sitter e garçonete por um dia.

A protagonista do elenco, no entanto, não foi a única a passar por uma experiência ultra-realista em preparação para a novela. Durante a fase de pesquisas da pré-produção, parte do elenco e da equipe experimentaram em primeira mão o tipo de tratamento que imigrantes ilegais recebem da polícia americana nas fronteiras.

Em uma visita para reconhecimento do espaço, o diretor Jayme Monjardim, uma produtora da equipe e o ator Thiago Lacerda, que interpretou o vilão Alex na trama, foram até o posto de imigração na fronteira entre El Paso no Texas e Juarez no México, ponto popular de travessia de imigrantes.

O trio estava ocupado registrando vídeos do espaço quando foram abordados e detidos pela polícia americana por comportamento suspeito. Foram necessárias seis horas de interrogatório até que a equipe fosse liberada pela imigração americana e liberada para voltar ao trabalho.

Para uma representação realista, foram construídas três cidades cenográficas com mais de 17 mil m² nos Estúdios Globo, representando um bairro de imigrantes de Miami, a cidade fictícia de Boiadeiros, onde se passa a trama e o bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, além de diversos outros cenários aleatórios e gravações em mais de quatro locais externos.

