  2. Ator foi afastado de novela da TV Globo por problemas de saúde; descubra qual
Novelas / CURIOSO

Ator foi afastado de novela da TV Globo por problemas de saúde; descubra qual

Fracasso de audiência, Negócio da China também teve que enfrentar o afastamento de grande estrela do elenco que lutava contra o vício; saiba mais

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 29/08/2025, às 07h30

Estrela do elenco de Negócio da China foi afastada por questões de saúde - Foto: Divulgação/Memória Globo
No ar em 2008, Negócio da China foi um dos maiores erros da TV Globo. A novela criada por Miguel Falabella foi exibida no horário das seis e teve uma péssima recepção do público em combinação com uma baixa audiência.

Além da falta de sucesso, a emissora também precisou lidar com diversos problemas nos bastidores da novela, incluindo o afastamento de Fábio Assunção, um dos grandes nomes do elenco durante as gravações da trama.

Em nota oficial à Central Globo de Comunicação, Fábio Assunção afirmou que sua saída da novela ocorreu por questões de saúde: "Em respeito ao enorme público que acompanha a minha trajetória profissional, aos colegas que tanto prezo e a imprensa, informo que por motivo de saúde, deixo por prazo indeterminado a novela Negócio da China. Meu carinho a todos e meu pedido que respeitem esse momento de luta, preservando minha família. Que Deus ilumine meus passos na minha recuperação e com a confiança de que o mais breve possível estarei de volta para esse público que tanto amor me dá", disse o ator.

Na época, foi relatado que a decisão do afastamento de Assunção partiu da emissora após diversos atrasos e faltas do ator durante as gravações. Em relação à trama, foi decidido que Thiago Lacerda entraria no projeto para completar o triângulo amoroso de Lívia (Grazi Massafera) e João (Ricardo Pereira), antes composto por Heitor, personagem de Fábio.

Em entrevistas, Fábio Assunção já relatou sobre o período que passou por uma dependência química e seu processo de recuperação em meio às câmeras e o julgamento do público: “Sempre tive muita vergonha de falar desse assunto. Foi muito mais dolorido falar sobre isso e ser julgado do que ter vivido o processo que vivi. A maneira como a sociedade olha para isso, de uma forma extremamente moralista, de difícil compreensão. Lidar com essa carga, para mim, foi o maior sofrimento”, pontuou.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR FABIO ASSUNÇÃO NO INSTAGRAM:

Leia também: Fabio Assunção tranca faculdade para fazer Garota do Momento e promete: ‘A novela vai pegar’

