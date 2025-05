Ator de A Viagem vive no Retiro dos Artistas e recebeu doação de Tata Werneck

Ator que fez participação na novela A Viagem se mudou para o Retiro dos Artistas e mora em casa que foi construída com doação de Marieta Severo

A reprise da novela A Viagem, da Globo, conquista uma nova geração nas tardes da emissora com elenco de grandes artistas. Entre os atores da trama está o ator Marcos Oliveira, que, hoje em dia, vive no Retiro dos Artistas. Saiba mais sobre a vida dele hoje em dia:

Na novela A Viagem, Marcos Oliveira fez uma participação especial. Ele interpretou Mãozinha, que era um dos colegas de cela de Alexandre (Guilherme Fontes) durante o período em que ele ficou preso antes de morrer. Anos depois, na vida real, o ator conquistou a fama nacional ao interpretar o Beiçola na série A Grande Família, que é o personagem pelo qual é reconhecido até hoje.

Atualmente, Marcos Oliveira está com 69 anos de idade e vive no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, que é uma organização voltada para abrigar e cuidar de artistas brasileiros. O local possui acomodações e casas feitas com doações. Inclusive, a casa onde Marcos está vivendo foi construída com doações da atrizMarieta Severo, que atuou com ele em A Grande Família.

"Estou em paz, tranquilo e voltando à ativa, querendo trabalhar para retomar minha vida e conseguir pagar minhas contas. No início foi estranho, sabe? Porque eu tinha outra convivência, e aqui é uma realidade diferente. Mas é maravilhoso também", confessou em entrevista à coluna Play. Marcos também falou sobre as novas amizades que tem feito no Retiro dos Artistas. "Tenho contato com os velhinhos daqui, pessoas interessantes, outro tipo de amizade. Fico muito contente de poder ir tomar café da manhã. Cada um conta uma história. É bem legal, uma convivência muito boa", comentou.

Há poucos dias, o ator virou assunto na internet ao receber uma doação da humorista Tata Werneck. Ela doou cestas básicas para os moradores do Retiro dos Artistas e ele fez questão de agradecer para a colega. "Oi, Tatá. Obrigado por esse apoio ao Retiro dos Artistas. Todos nós aqui precisamos muito de contribuição, e você está sendo um anjo da guarda para nós", disse ele.