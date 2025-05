Ator de A Viagem morreu aos 58 anos após sofrer com complicações da Covid-19

Ator prestes a retornar à TV com A Viagem, novela que será reprisada pela Globo a partir de segunda-feira, 12, morreu de Covid-19 durante a pandemia

A partir desta segunda-feira, 12, o público reencontrará o ator Eduardo Galvão como o personagem Mauro Botelho da novela A Viagem (1994), que volta ao ar em reprise da TV Globo. Relembre trabalhos marcantes do intérprete que começou a carreira como artista tardiamente e morreu em 2020, aos 58 anos, após sofrer com complicações da Covid-19.

Inicio tardio na arte

Embora tenha começado a carreira artística relativamente tarde, aos 27 anos, Eduardo construiu uma carreira sólida e respeitada. A estreia foi em O Salvador da Pátria (1989), como o jornalista Régis de Abreu.

A partir dali, Galvão se destacou por interpretar tipos carismáticos, simpáticos e, muitas vezes, espirituosos. Seu estilo natural de atuação, sua voz marcante e seu sorriso fácil o tornaram um rosto querido nas casas brasileiras, que transitava com facilidade entre novelas dramáticas, séries infantojuvenis e comédias.

Em Despedida de Solteiro (1992), interpretou Paschoal Papagaio, um personagem espirituoso que conquistou o público. Dois anos depois, viveu o advogado Mauro Botelho em A Viagem, novela de temática espiritualista que se tornou um clássico dos anos 1990. Foi com esse personagem que muitos o associaram definitivamente à figura do galã sensível e acolhedor.

Outro papel que marcou sua carreira foi o de Arthur Carneiro, o chefe de produção do programa fictício apresentado por Angélica (51) em Caça Talentos (1996–1998). A série, voltada ao público jovem, solidificou sua imagem como um ator que também sabia dialogar com as novas gerações. Ao lado de Angélica, Galvão criou uma dupla carismática que marcou a infância de muitos espectadores.

Carreira marcante

Com passagens por diversas emissoras e estilos, Eduardo Galvão nunca ficou restrito a um único formato. Participou de tramas como O Clone (2001), Porto dos Milagres (2001), Malhação, Paraíso Tropical (2007), Insensato Coração (2011) e Bom Sucesso (2019), seu último papel na televisão antes da pandemia. Também atuou no cinema, em filmes como Um Tio Quase Perfeito (2017 e 2021) e Nada a Perder (2018–2019).

A morte de Eduardo Galvão, em 7 de dezembro de 2020, causou comoção não só entre fãs e colegas da TV Globo, mas em toda a classe artística. Ele foi internado em novembro com sintomas da Covid-19 e, apesar dos esforços médicos, não resistiu às complicações. Tinha 58 anos e muitos planos futuros, inclusive trabalhos na TV e cinema.

Eduardo Galvão em A Viagem - Reprodução/Globo

