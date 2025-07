Ator de Roque Santeiro morreu em tragédia de barco aos 68 anos

Um veterano global que brilhou em Roque Santeiro morreu aos 68 anos em um naufrágio e chocou o Brasil; saiba tudo sobre o caso

Uma tragédia tirou a vida de um ator global aos 68 anos e deixou o Brasil chocado com o acontecimento: o ator acabou morrendo em um naufrágio de uma embarcação na Usina Hidrelétrica de Lajeado, em Tocantins, no ano de 2010. Trata-se do intérprete do Cego Jeremias em Roque Santeiro, o ator Arnaud Rodrigues.

Nascido em 6 de dezembro de 1942, em Pernambuco, Arnaud foi um dos principais nomes da TV Tupi e foi responsável por trazer vários nomes para a televisão aberta, como Dedé Santana. O ator trabalhou nos programas de Chico Anysio (1931 - 2012), na TV Globo, e em vários outros programas de humor, sendo ator e redator em alguns casos. Além da carreira artística, ele formou, em 1970, a banda Baiano & Os Novos Caetanos, ao lado do lendário humorista e do instrumentista Renato Piaui. Lançaram, ao todo, quatro discos. Rodrigues também lançou álbuns solos.

Sua trajetória ficou marcada na Rede Globo, com o próprio Cego Jeremias em Roque Santeiro e Soró na obra Pão Pão, Beijo Beijo. Este último foi um grande estouro, o levando para os cinemas no filme Os Trapalhões e o Mágico de Oróz. Na televisão, suas últimas aparições foram de 1999 a 2004 no A Praça é Nossa, do SBT.

Despedida

O ator se mudou com a família para o Tocantins em 1999 e assumiu a função de dirigente do Palmas Futebol e Regatas. Em 2004, após deixar o humorístico da emissora de Silvio Santos (1930 −2024), ele focou em shows solo e ao futebol. Em 2010, planejava o retorno ao elenco do programa de humor e a produção de um show de variedades em um canal da televisão local de onde morava com a família.

Em 2010, em 16 de fevereiro, o multi artista estava com mais dez pessoas em um barco no lago da Usina de Lajeado, 26 quilômetros de Palmas. A embarcação sofreu com uma intensa chuva e ventania. O barco acabou virando e nove pessoas foram resgatados em entre os sobreviventes estavam a esposa do ator e dois netos deles. Arnaud só foi encontrado pelos bombeiros algumas horas mais tarde, sem vida. Ele nos deixou aos 68 anos.

