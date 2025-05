Ator de Roque Santeiro, ex-marido de Cissa Guimarães viveu últimos anos no Retiro dos Artistas

No ar no Viva com a reprise de Roque Santeiro, ator que foi casado com Cissa Guimarães morreu em 2024 após complicações de doença hepática

O ator Paulo César Pereio, que está no ar no canal Viva com sua participação como Benevides na reprise de Roque Santeiro (1985), morreu em 2024, aos 83 anos, após sofrer com uma doença hepática em estágio avançado. O intérprete foi ex-marido de Cissa Guimarães (68) e passou últimos anos de vida no Retiro dos Artistas, local para onde se mudou em 2020. Relembre trabalhos marcantes da carreira de Pereio.

Principais trabalhos de Pereio:

Os Fuzis (1964) – O primeiro grande passo de Pereio aconteceu em 1964 com Os Fuzis, dirigido por Ruy Guerra (93). Aos 24 anos, estreava nas telonas em plena efervescência do Cinema Novo, movimento que buscava retratar o Brasil profundo e suas contradições sociais. O filme, um marco do engajamento político na arte, deu a tônica do tipo de obra que acompanharia Pereio ao longo da vida: crítica, densa e provocadora.

Terra em Transe (1967) – Outro clássico, o longa de Glauber Rocha (1939-1981) deu a Pereio a chance de viver um estudante e participar de um dos filmes mais influentes do cinema brasileiro.

As Aventuras Amorosas de um Padeiro (1975) – Viveu Marques , personagem que lhe rendeu o Kikito de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado.

Chuvas de Verão / Tudo Bem / A Lira do Delírio (1978) – Tríplice consagração no Festival de Brasília: Melhor Ator por três papéis distintos em um mesmo ano.

Noite (1985) – Performance como o Corcunda que conquistou o Kikito de Melhor Ator no Festival de Gramado pela segunda vez.

Roque Santeiro (1985) – Na TV, seu Benevides em uma participação especial que marcou sua carreira em uma das novelas de maior sucesso da Globo.

Anos Dourados (1986) – Narração marcante na minissérie, que reforçou sua reputação como um dos melhores locutores do país.

Sem Frescura (2004) – Apresentador no Canal Brasil: programa de entrevistas que evidenciou seu estilo provocador e irreverente.

Vida longe dos holofotes

Fora dos palcos e das câmeras, Pereio também foi um cidadão engajado. Participou da histórica Campanha da Legalidade em 1961, ao lado de nomes como Leonel Brizola (1922-2004) e Lara de Lemos (1923-2010), lutando pela posse de João Goulart (1919-1976) após a renúncia de Jânio Quadros (1917-1992).

Na vida pessoal, Pereio foi casado com atrizes como Neila Tavares (1948-2022) e Cissa Guimarães, com quem teve dois filhos — entre eles, o ator João Velho (41). Seu último relacionamento foi com Suzana César de Andrade, mãe de seu filho caçula, Gabriel. Apesar da fama de irreverente, foi descrito por colegas como carinhoso e generoso nos bastidores.

A partir de 2020, passou a viver no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Em entrevistas, dizia estar em paz com o tempo e com a memória. Nos últimos anos, enfrentava uma doença hepática que se agravou em 2024, levando à sua morte em 12 de maio. Ao falecer, deixou não apenas uma extensa filmografia, mas também uma postura artística inegociável.

Paulo César com o filho João Velho e o Neto

