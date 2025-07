Ator de Por Amor morreu aos 75 anos durante gravações de novela global

Por Amor volta às telinhas no Globoplay Novelas e traz o rosto de um ator que faleceu de 75 anos devido a um acidente vascular encefálico

Por Amor chega ao Globoplay Novelas nesta segunda-feira (7) após vencer a batalha de novelas promovida pelo canal. Com isto, podemos revisitar alguns rostos talentosos que já nos deixaram. É o caso do intérprete de Antenor, o ator Umberto Magnani, que morreu aos 75 anos em 2016 durante as gravações de Velho Chico.

Sucessos

Umberto teve sucessos no teatro, cinema e ficou conhecido por grandes papéis nas novelas globais, marcando a teledramaturgia brasileira. Sua carreira começou em 1965, no curso de interpretação da Escola de Arte Dramática, na capital paulista. Ele interpretou textos de grandes autores, como Nelson Rodrigues e William Shakespeare.

O primeiro sucesso teatral da carreira foi em 1977, em O Santo Inquérito, de Dias Gomes. Já em 1981, recebeu uma das primeiras premiações com grande destaque, sendo este o Troféu Mambembe e o Prêmio Molière, ambos na categoria de melhor ator pela atuação em Lua de Cetim, de Alcides Nogueira.

Magnani começou sua carreira na televisão em um grande sucesso: em 1973, interpretou Zé Luis na primeira versão de Mulheres de Areia, exibida na extinta TV Tupi. Já na Globo, seu primeiro folhetim foi Razão de Viver, em 1983, como Bruno. A partir daí, esteve em vários sucessos, como História de Amor, Por Amor, Cabocla, Alma Gêmea, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, Laços de Família, Presença de Anitta e até mesmo de Sandy & Júnior.

No cinema, esteve em Quanto Vale ou é Por Quilo? , A Hora da Estrela, Cronicamente Inviável, entre outros. Em São Paulo, foi diretor da Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais, diretor da Fundação Nacional de Artes Cênicas, presidente da Comissão de Teatro da Secretaria de Estado da Cultura, entre outros títulos de reconhecimento na capital paulista.

Despedida

O último papel do ator foi em 2016, em Velho Chico. Lá, ele foi Padre Romão. O ator sofreu um acidente vascular encefálico hemorrágico (AVE) em 25 de abril e foi internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Infelizmente, Magnani não resistiu e morreu no dia 27 de abril de 2016. Umberto comemorava o aniversário de 75 anos no dia que passou mal e se preparava para gravar as cenas da novela citada. Carlos Veraza assumiu a paróquia fictícia como Padre Benício. Ele era casado com Cecília Maciel Magnani e deixou três filhos e duas netas.

