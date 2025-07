Ator de Por Amor morreu aos 65 anos após sofrer falência múltipla de órgãos

Ícone da TV brasileira, um ator de Por Amor morreu aos 65 anos após sofrer alguns sérios problemas de saúde e sofrer uma falência múltipla de órgãos

No ar pelo Globoplay Novelas, Por Amor traz alguns rostos conhecidos pela televisão brasileira. Um destes é um ator marcante que morreu aos 65 anos devido a uma falência múltipla de órgãos. O ícone também sofreu com problemas como insuficiência cardíaca e diabetes. Trata-se de Carlos Eduardo Dolabella, que interpretou Arnaldo de Barros Motta na obra de Manoel Carlos e morreu em 2003.

Trajetória estrelada

Carlos Eduardo Dolabella nasceu no Rio de Janeiro e colecionou sucessos ao longo de seus 37 anos de carreira, como 29 novelas de grande impacto no Brasil. Entre os títulos que ele esteve presente, destaca-se a própria Por Amor; Irmãos Coragem (1970); Selva de Pedra; Saramandaia (1976); Água Viva; O Astro (1977); Torre de Babel e A Muralha.

Nas telinhas, estreou em 1966, na extinta TV Tupi em O Amor Tem Cara de Mulher, de Cassiano Gabus Mendes. O seu último trabalho foi em 2001 em Porto dos Milagres, como Comendador Severo. O ator era formado em relações públicas, em 1960 e era poliglota, falando cinco idiomas.

Despedida

Em 2003, ele entrou no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, e ficou na UTI desde fevereiro daquele ano. Antes, em agosto de 2002, Carlos sofreu com um infarto e a Globo tinha o afastado do elenco de O Beijo do Vampiro - obra que ele não chegou a atuar. O veterano também desenvolveu diabetes. Após meses internado, ele não resistiu às complicações e morreu de falência múltipla de órgãos. O ator foi casado com Pepita Rodriguez - relacionamento que gerou o ator Dado Dolabella. Também teve laços matrimoniais com Sandra Depez e Erika Mattfeld. Carlos também deixou Fernando, Fábio e Adriana Dolabella, frutos de seus outros relacionamentos amorosos.

