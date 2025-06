Ator de Guerreiros do Sol teve morte trágica antes da estreia da novela

O último trabalho do ator Thommy Schiavo foi a novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, que será lançada nesta semana. Relembre como ele morreu

A novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, chega ao streaming na quarta-feira, 11, e traz o último trabalho do ator Thommy Schiavo, que morreu quase um ano antes da estreia do projeto. O artista teve uma morte trágica em julho de 2024 em uma queda. Relembre o que aconteceu:

O ator Thommy Schiavo morreu aos 39 anos de idade em Cuiabá, Mato Grosso. Ele caiu de um prédio de dois andares. De acordo com o laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), ele morreu em decorrência do traumatismo craniano ao sofrer uma queda da altura de quatro metros.

A queda aconteceu da varanda do segundo andar do prédio. Ele tinha voltado de um encontro com amigos na madrugada e seu corpo foi localizado no dia seguinte já sem vida. As imagens da câmera de segurança mostraram quando ele estava cambaleando enquanto tentava abrir a porta. Porém, ele perdeu o equilíbrio e caiu.

Na novela Guerreiros do Sol, Thommy Schiavo interpretou um policial que é envolvido na caçada ao bando de Josué. Em entrevista ao jornal O Globo, o pai de Thommy, Horacio Ramos, falou sobre a dor de perder o filho de forma trágica.

"É a pior coisa do mundo. É muito difícil vivermos sem ele. O Thommy faz uma falta 24 horas todos os dias. É um pedaço de mim que foi embora. Você perder um filho é inigualável. É uma dor para sempre. O mundo ficou mais cinzento. Antes, era bem colorido. Ele tinha se destacado bem em "Pantanal". Estava encaminhado profissionalmente", afirmou ele.

O ator deixou uma filha, Lara, que completará 2 anos em breve.

Quem era Thommy Schiavo?

Thommy Schiavo nasceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas em 2004. Ele tinha uma forte ligação com a natureza. “Minha família sempre teve sítio, fazenda. Desde criança, comecei a andar a cavalo, tive provas de laço. Também sempre gostei de arte e tinha o sonho de ser ator”, disse ele no programa Mais Você.

Durante sua carreira, ele teve personagens em algumas produções da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.

Ele conheceu sua esposa, a maquiadora Angra Monaliza, durante as gravações do remake da novela Pantanal, da Globo. Ele interpretava o personagem Zoinho e ela fazia parte da equipe de caracterização. Rapidamente, eles engravidaram e tiveram uma filha, Lara, que completou 1 ano de vida em junho de 2024.