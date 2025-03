Ator de Garota do Momento comenta fim de romance entre Vinicius e Guto: 'Recebi a notícia'

Procurado pela CARAS Brasil, Elvis Vittorio fala sobre a saída de Garota do Momento e revela seus planos para os próximos meses

Com o fim da trama do casal Guto e Vinícius em Garota do Momento (Globo), diversos fãs e internautas apontaram um retrocesso no folhetim das 18h. Procurado pela CARAS Brasil, o ator Elvis Vittorio, que deixará a novela, comentou o término do romance.

"Desde o primeiro momento em que recebi a notícia que viveria o Vinícius, eu já sabia que ele não ficaria até o final da trama", explica o ator de Garota do Momento . "Tudo é muito bem pensado e desenvolvido. Cada camada da história vem sendo construída com cuidado e delicadeza desde o início da novela."

A previsão é que o término do casal aconteça em 18 de março. No decorrer dos episódios, Vinícius deve receber uma carta e se mudar para os Estados Unidos para estudar dança e ficar próximo do pai, que está com câncer. Guto (Pedro Goifman) ficará desconfiado e terá uma despedida dolorosa na casa de Anita (Maria Flor), e correrá atrás do táxi em que o amado está.

Com o fim do trabalho em Garota do Momento, Vittorio já tem planos para os próximos meses. Ele embarcará em uma turnê como cantor em um cruzeiro pela Europa, e não descarta a vontade de fazer outra novela novamente.

"Está sendo um momento de extrema gratidão e realização de um sonho para mim. Estou muito feliz de completar esse ciclo da minha estreia nas telinhas fazendo parte dessa novela tão especial que é Garota do Momento", completa.

